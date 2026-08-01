Rapero "Soldis C4" es asesinado en Guadalajara
El asesinato del rapero y productor Jesús Hinojosa, conocido como Soldis C4, genera atención mediática en Guadalajara y diversos medios.
El resumen
Jesús Hinojosa, identificado como rapero, productor de música rap y mánager, fue asesinado en la colonia Lázaro Cárdenas en Guadalajara, Jalisco, México. El homicidio ocurrió mientras la víctima se encontraba grabando un video musical, de acuerdo con la información difundida por medios como La Prensa Gráfica, El Heraldo de México y TV Azteca Jalisco.
Las coberturas presentan matices en la descripción inicial de la actividad de la víctima al momento del crimen, señalando de forma alternada su rol como rapero, productor musical o presunto mánager de rap, además de reportar el ataque con cuatro balazos. La información disponible no especifica los motivos del crimen ni las identidades de los responsables, temas que la cobertura aún no esclarece a la espera de nuevos reportes oficiales.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Soldis C4?
Era un rapero y productor de música rap también conocido como Jesús Hinojosa.
¿Dónde ocurrió el asesinato?
El crimen tuvo lugar en la colonia Lázaro Cárdenas en Guadalajara, Jalisco, México.
¿Qué se sabe sobre las circunstancias del ataque?
Los reportes señalan que el hombre fue asesinado de cuatro balazos mientras grababa un video musical.
Cobertura (14)
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