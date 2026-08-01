Tragedia en Nasca: caída de avioneta de empresa Aerodiana deja 13 personas fallecidas
Una avioneta turística se estrella en Nasca, dejando un saldo trágico de 13 personas fallecidas.
El resumen
El vuelo transportaba a turistas extranjeros con el objetivo de observar las Líneas de Nazca. Entre las víctimas mortales figuran ciudadanos de España, Italia y Alemania, de acuerdo con la información difundida por medios internacionales.
La aeronave se precipitó a tierra sin que se reportaran sobrevivientes tras el siniestro. Diversas coberturas informativas de medios como BBC, CNN en Español, Univision, Infobae, RPP, La República, Telemundo, EL PAÍS y El Comercio Perú han documentado la magnitud de la tragedia ocurrida en la región de Ica.
Los reportes actuales se limitan a confirmar el número de fallecidos y la nacionalidad de algunos de los turistas, mientras que los detalles adicionales sobre las causas del accidente aún no han sido especificados por la cobertura disponible.
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Cobertura (9)
- Turistas de España, Italia y Alemania figuran entre los muertos por la avioneta accidentada al sur de Perú Univision · hace 2 d
- Mueren 13 personas en un accidente aéreo en el sur de Perú CNN en Español · hace 2 d
- Una avioneta turística se estrella cerca de las Líneas de Nazca, en Perú, y deja 13 personas muertas BBC · hace 2 d
- Tragedia en Nasca: avioneta con turistas extranjeros se estrella y mueren 13 personas Infobae · hace 2 d
- Ica: avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nasca se estrelló en la zona de Pueblo Viejo RPP · hace 2 d
- Tragedia en Nasca: avioneta con más de 10 turistas se estrella y no se reportan sobrevivientes La República · hace 2 d
- Mueren 13 personas al estrellarse una avioneta turística que viajaba hacia las Líneas de Nazca, en Perú Telemundo · hace 2 d
- Al menos 13 turistas mueren en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca, en Perú EL PAÍS · hace 2 d
- Tragedia en Nasca: caída de avioneta de empresa Aerodiana deja 13 personas fallecidas El Comercio Perú · hace 2 d
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas murieron en el accidente?
La cobertura confirma la muerte de 13 personas en el accidente aéreo.
¿A qué empresa pertenecía la aeronave?
Los reportes señalan que la avioneta pertenecía a la empresa Aerodiana.
¿De qué nacionalidades eran los turistas?
La información disponible indica que entre los fallecidos hay turistas de España, Italia y Alemania.
Velocidad
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