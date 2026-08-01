Tragedia en Nasca: caída de avioneta de empresa Aerodiana deja 13 personas fallecidas

El vuelo transportaba a turistas extranjeros con el objetivo de observar las Líneas de Nazca. Entre las víctimas mortales figuran ciudadanos de España, Italia y Alemania, de acuerdo con la información difundida por medios internacionales.

La aeronave se precipitó a tierra sin que se reportaran sobrevivientes tras el siniestro. Diversas coberturas informativas de medios como BBC, CNN en Español, Univision, Infobae, RPP, La República, Telemundo, EL PAÍS y El Comercio Perú han documentado la magnitud de la tragedia ocurrida en la región de Ica.

Los reportes actuales se limitan a confirmar el número de fallecidos y la nacionalidad de algunos de los turistas, mientras que los detalles adicionales sobre las causas del accidente aún no han sido especificados por la cobertura disponible.