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Tragedia en Nasca: caída de avioneta de empresa Aerodiana deja 13 personas fallecidas

Una avioneta turística se estrella en Nasca, dejando un saldo trágico de 13 personas fallecidas.

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El resumen

El vuelo transportaba a turistas extranjeros con el objetivo de observar las Líneas de Nazca. Entre las víctimas mortales figuran ciudadanos de España, Italia y Alemania, de acuerdo con la información difundida por medios internacionales.

La aeronave se precipitó a tierra sin que se reportaran sobrevivientes tras el siniestro. Diversas coberturas informativas de medios como BBC, CNN en Español, Univision, Infobae, RPP, La República, Telemundo, EL PAÍS y El Comercio Perú han documentado la magnitud de la tragedia ocurrida en la región de Ica.

Los reportes actuales se limitan a confirmar el número de fallecidos y la nacionalidad de algunos de los turistas, mientras que los detalles adicionales sobre las causas del accidente aún no han sido especificados por la cobertura disponible.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 9 h.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas murieron en el accidente?

La cobertura confirma la muerte de 13 personas en el accidente aéreo.

¿A qué empresa pertenecía la aeronave?

Los reportes señalan que la avioneta pertenecía a la empresa Aerodiana.

¿De qué nacionalidades eran los turistas?

La información disponible indica que entre los fallecidos hay turistas de España, Italia y Alemania.

Velocidad

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