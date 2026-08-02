¡Cayó el segundo! Pedro Caixinha dejaría de ser técnico de Bravos de Juárez

Medios como Net Noticias, ESPN Deportes, MARCA, Periódico AM, Récord, Estadio Deportes, Tiempo La Noticia Digital, XEUDEPORTES y Mediotiempo registran este movimiento en el fútbol mexicano, convirtiéndolo en el segundo estratega que deja su puesto en la Liga MX en lo que va de las primeras tres jornadas del torneo. La cobertura periodística detalla que la decisión de la directiva llegó en medio de un ambiente de tensión donde los seguidores de los Bravos abuchearon al entrenador y exigieron su salida del equipo.

Asimismo, las publicaciones señalan que el técnico acumuló once tropiezos en veinte encuentros al mando de la escuadra fronteriza antes de su destitución oficial. A pesar de la salida del director técnico, la información disponible no detalla quién asumirá el cargo de forma definitiva, aunque se ha nombrado a un interino para encarar los compromisos correspondientes a la Leagues Cup.

Las próximas coberturas se centrarán en el rendimiento del equipo bajo la dirección interina y en el anuncio oficial por parte de la directiva sobre el nuevo timonel para el resto de la temporada.