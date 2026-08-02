¡Cayó el segundo! Pedro Caixinha dejaría de ser técnico de Bravos de Juárez
La destitución de Pedro Caixinha como director técnico de los Bravos de Juárez sacude a la Liga MX tras una dura derrota.
El resumen
Medios como Net Noticias, ESPN Deportes, MARCA, Periódico AM, Récord, Estadio Deportes, Tiempo La Noticia Digital, XEUDEPORTES y Mediotiempo registran este movimiento en el fútbol mexicano, convirtiéndolo en el segundo estratega que deja su puesto en la Liga MX en lo que va de las primeras tres jornadas del torneo. La cobertura periodística detalla que la decisión de la directiva llegó en medio de un ambiente de tensión donde los seguidores de los Bravos abuchearon al entrenador y exigieron su salida del equipo.
Asimismo, las publicaciones señalan que el técnico acumuló once tropiezos en veinte encuentros al mando de la escuadra fronteriza antes de su destitución oficial. A pesar de la salida del director técnico, la información disponible no detalla quién asumirá el cargo de forma definitiva, aunque se ha nombrado a un interino para encarar los compromisos correspondientes a la Leagues Cup.
Las próximas coberturas se centrarán en el rendimiento del equipo bajo la dirección interina y en el anuncio oficial por parte de la directiva sobre el nuevo timonel para el resto de la temporada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 20 h.
Cobertura (13)
- ¡Cayó el segundo técnico en el fútbol mexicano y solo van tres jornadas! Contramuro · hace 19 h
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- Crisis en el banquillo: Caixinha acumula 11 tropiezos en 20 encuentros al mando de Bravos Estadio Deportes · hace 1 d
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- ¡Otro técnico que se va! Pedro Caixinha deja a los Bravos de Juárez Récord · hace 1 d
- ¡Cayó el segundo! Pedro Caixinha dejaría de ser técnico de Bravos de Juárez Mediotiempo · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué equipo despidió a Pedro Caixinha?
FC Juárez, conocido como los Bravos.
¿Qué torneo afrontará el equipo con un técnico interino?
La Leagues Cup, según la información de los medios.
¿Cuántos técnicos han dejado su puesto en la Liga MX según los reportes?
La cobertura señala que ya son dos entrenadores los que han dejado su cargo en el transcurso de tres jornadas.
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