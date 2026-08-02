¿Cómo quedó Inter Miami

El encuentro correspondiente a la Major League Soccer terminó con un marcador de 2-2 frente al Columbus Crew. Las publicaciones también señalan la presencia de Rodrigo De Paul en cancha.

Los reportes de diversos medios presentan matices en la descripción del desarrollo del encuentro, particularmente en la secuencia de los hechos y la participación simultánea de los jugadores mencionados. Mientras algunos medios detallan las acciones de los goles y la suplencia inicial, otros centran la atención en el resultado final del partido.

La cobertura no especifica detalles adicionales sobre las decisiones técnicas posteriores ni sobre el estado físico definitivo de los futbolistas tras este enfrentamiento en la MLS.