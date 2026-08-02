Mateo Chávez y AZ Alkmaar campeones en Supercopa en Países Bajos

La cobertura de múltiples medios deportivos, entre ellos ESPN Deportes, MARCA, Récord y Sports Illustrated, registra la victoria del AZ Alkmaar en la Supercopa de Países Bajos, torneo que otorga un nuevo título al jugador mexicano Mateo Chávez. Los reportes detallan que el marcador y el desarrollo del encuentro incluyeron un gol de Mexx Meerdink para adelantar al equipo frente al PSV.

Asimismo, se destaca la participación de Chávez en el terreno de juego mediante una jugada y una asistencia clave para la obtención del campeonato. La trayectoria reciente del futbolista es señalada por las publicaciones al mencionar que este logro llega tras su participación en el Mundial, manteniéndose activo y sumando un trofeo más en su paso por el fútbol europeo.

El cubrimiento actual no detalla cuáles serán los siguientes compromisos oficiales del AZ Alkmaar ni la agenda inmediata del jugador tras este inicio de temporada, por lo que la información se limita al festejo del campeonato de la Supercopa.