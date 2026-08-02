Mira aquí resultados de los XXV Juegos Centroamericanos 2026

Los medios de comunicación escritos y digitales de la región han enfocado su seguimiento en los resultados de la jornada inaugural. El Nacional, Listín Diario, El Nuevo Diario y eldia.com.do destacan las victorias locales y el avance de los atletas dominicanos.

La información disponible hasta el momento no detalla el cuadro general de medallas actualizado, ni especifica los nombres de los próximos rivales a los que se enfrentarán los boxeadores dominicanos y cubanos en las siguientes fases del torneo. Los detalles sobre los puntajes exactos y el desarrollo completo de las llaves eliminatorias quedan pendientes en los reportes posteriores de los Juegos SD 2026.