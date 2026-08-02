Mira aquí resultados de los XXV Juegos Centroamericanos 2026
Los XXV Juegos Centroamericanos 2026 registran el inicio de las competencias de boxeo en Santo Domingo con triunfos dominicanos y actividad cubana.
Cobertura (6)
- República Dominicana gana sus tres combates en el inicio del boxeo de Santo Domingo 2026 El Nacional — La voz de todos · hace 1 d
- Yunior Alcántara y Cristian Pinales debutarán este lunes en Juegos SD 2026 Listín Diario · hace 1 d
- Dayira es noticia para el boxeo de Cuba en Santo Domingo jit.cu · hace 1 d
- Boxeo dominicano inicia invicto con tres triunfos en Santo Domingo 2026 El Nuevo Diario (República Dominicana) · hace 1 d
- Los dominicanos Stefani Almanzar y Disney Ezequiel Medina Gómez avanzan en el torneo de boxeo centroamericano eldia.com.do · hace 1 d
- Boxeo asegura su primera medalla en los Juegos Centroamericanos Listín Diario · hace 1 d
El resumen
Los medios de comunicación escritos y digitales de la región han enfocado su seguimiento en los resultados de la jornada inaugural. El Nacional, Listín Diario, El Nuevo Diario y eldia.com.do destacan las victorias locales y el avance de los atletas dominicanos.
La información disponible hasta el momento no detalla el cuadro general de medallas actualizado, ni especifica los nombres de los próximos rivales a los que se enfrentarán los boxeadores dominicanos y cubanos en las siguientes fases del torneo. Los detalles sobre los puntajes exactos y el desarrollo completo de las llaves eliminatorias quedan pendientes en los reportes posteriores de los Juegos SD 2026.
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Respuestas rápidas
¿Qué país inició el boxeo con tres triunfos?
La República Dominicana obtuvo tres victorias en el arranque de la disciplina.
¿Qué atletas dominicanos avanzaron en el torneo?
La cobertura menciona a Stefani Almanzar y Disney Ezequiel Medina Gómez, junto a los próximos debuts de Yunior Alcántara y Cristian Pinales.
¿Dónde se realizan las competencias de boxeo?
Los combates se llevan a cabo en Santo Domingo en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos 2026.
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