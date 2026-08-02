Muere a los 80 años el actor de “Los Soprano” Vincent Pastore, conocido por interpretar a mafiosos y hombres rudos
El actor Vincent Pastore, recordado por su papel en la serie 'Los Soprano', falleció a los 80 años en su casa.
El resumen
El actor Vincent Pastore, reconocido por interpretar a mafiosos y hombres rudos, murió a los 80 años según confirman diversos medios internacionales y la cobertura de la serie de HBO. La información inicial detalla que el intérprete fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el Bronx, y algunos reportes añadieron que el actor se encontraba desaparecido antes de confirmarse su fallecimiento.
Diversos medios y portales como CNN en Español, EL PAÍS, Univision y El Nuevo Día han difundido la noticia, destacando su trayectoria y su caracterización como el informante del FBI dentro de la banda de Tony Soprano. Ante las interrogantes surgidas sobre los motivos de su deceso, la cobertura actual señala que aún se investigan y se cuestionan los detalles precisos sobre las causas de su muerte.
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Respuestas rápidas
¿Qué edad tenía Vincent Pastore al morir?
El actor tenía 80 años.
¿Por qué era principalmente conocido el actor?
Era reconocido por su participación en la serie 'Los Soprano', donde interpretó a mafiosos, hombres rudos y al informante del FBI dentro de la banda de Tony Soprano.
¿Dónde fue encontrado el actor?
Fue hallado sin vida en su vivienda situada en el Bronx.
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