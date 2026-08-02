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Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar

Ataques con drones ucranianos contra infraestructuras rusas dejan víctimas y restricciones en aeropuertos.

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El resumen

La reivindicación de ataques con drones por parte de Ucrania contra infraestructuras clave de Rusia para disminuir su potencial económico y militar se consolidó en la cobertura inicial de Infobae. Posteriores informaciones de Bloomberg Línea añadieron que el objetivo incluyó una refinería de Rosneft en territorio ruso.

Por su parte, reportes de medios como San Antonio Express-News, AP News, Notimérica, MarketScreener España y Yahoo detallaron que los ataques provocaron víctimas mortales, con cifras específicas de cinco y dos muertos según las fuentes, además de incendios en un almacén de la tienda online Wildberries. En cuanto a las medidas subsiguientes, Negocios.com indicó que Rusia restringió el funcionamiento de siete aeropuertos tras los ataques con drones y las muertes registradas.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué infraestructuras fueron atacadas según la cobertura?

Los reportes señalan una refinería de Rosneft y un almacén de la tienda online Wildberries.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades rusas tras los ataques?

Rusia restringió siete aeropuertos tras los hechos.

¿Qué objetivo persigue Ucrania con estas acciones?

Según la reivindicación recogida en los informes, busca reducir el potencial económico y militar de Rusia.

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Temas

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