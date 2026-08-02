Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar

La reivindicación de ataques con drones por parte de Ucrania contra infraestructuras clave de Rusia para disminuir su potencial económico y militar se consolidó en la cobertura inicial de Infobae. Posteriores informaciones de Bloomberg Línea añadieron que el objetivo incluyó una refinería de Rosneft en territorio ruso.

Por su parte, reportes de medios como San Antonio Express-News, AP News, Notimérica, MarketScreener España y Yahoo detallaron que los ataques provocaron víctimas mortales, con cifras específicas de cinco y dos muertos según las fuentes, además de incendios en un almacén de la tienda online Wildberries. En cuanto a las medidas subsiguientes, Negocios.com indicó que Rusia restringió el funcionamiento de siete aeropuertos tras los ataques con drones y las muertes registradas.