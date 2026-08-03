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Abelardo De La Espriella no invitó a Ernesto Samper ni a Juan Manuel Santos a su posesión presidencial

La decisión de Abelardo De La Espriella de no invitar a los expresidentes Sampar y Santos a su posesión desencadena una disputa política sin precedentes.

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El resumen

Al excluir a los expresidentes Ernesto Sampar y Juan Manuel Santos de su ceremonia de posesión, Abelardo De La Espriella se coloca en el centro de una disputa que podría afectar su relación con la élite política del país. Tras la publicación de la lista de invitados, Ernesto Sampar respondió con humor, diciendo que se “ahorró el vestido nuevo” y que no tendría que costear “pasaje, hotel y uniforme militar”, según reportes de EL PAÍS y la FM. Juan Manuel Santos también expresó su sorpresa en una entrevista citada por Revista Semana.

La reacción de los expresidentes fue cubierta por varios medios, entre ellos larazon.co y Zona Cero, que resaltaron el tono sarcástico de Sampar. Vanguardia confirmó que De La Espriella excluyó a ambos mandatarios de la lista oficial, mientras El Tiempo informó que la ausencia de invitaciones quedó clara en el comunicado de la Casa de Gobierno. Se vigilará si la agenda oficial de la nueva presidencia incluye encuentros bilaterales con los exmandatarios, ya que la exclusión ha generado debate en la prensa nacional.

Los próximos comunicados del despacho de De La Espriella y cualquier declaración de Sampar o Santos serán indicadores de cómo evolucionará la relación entre la actual administración y las figuras históricas del país.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes no fueron invitados a la posesión de Abelardo De La Espriella?

Los expresidentes Ernesto Sampar y Juan Manuel Santos no fueron incluidos en la lista de invitados a la posesión.

¿Cómo reaccionó Ernesto Sampar a no recibir la invitación?

Sampar se mofó diciendo que se ahorró el vestido nuevo, el pasaje, el hotel y un uniforme militar, según EL PAÍS y la FM.

¿Qué medios confirmaron la exclusión de los expresidentes?

Vanguardia informó la exclusión y El Tiempo señaló que la ausencia quedó clara en el comunicado oficial; El Espectador también cubrió el hecho.

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Abelardo De La Espriella Ernesto Sampar Juan Manuel Santos posesión presidencial Colombia

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