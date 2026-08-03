América: Edwin Cerrillo cerca de llegar como segundo refuerzo
Edwin Cerrillo se perfila para ser el segundo refuerzo del Club América de cara al torneo Apertura 2026.
El resumen
Edwin Cerrillo, jugador procedente del LA Galaxy de la MLS, está cerca de llegar como refuerzo del Club América para el torneo Apertura 2026, según la información difundida por diversos medios deportivos. Mientras algunos reportes señalan su incorporación como un fichaje confirmado para el equipo dirigido por Almada, otros medios perfilan su llegada o la ubican cerca de concretarse sin ostentar el mote de fichaje bomba.
La cobertura de esta noticia involucra a plataformas especializadas como 365Scores, MARCA, TUDN, Récord y ESPN Deportes, las cuales centran la atención en la trayectoria del mediocampista desde la MLS y su integración a la plantilla americanista como segundo refuerzo. Los seguidores del club y los aficionados al fútbol mexicano continúan atentos a la oficialización del traspaso por parte de las instituciones deportivas involucradas y a los detalles sobre su incorporación a los entrenamientos del equipo.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿De qué equipo procede Edwin Cerrillo?
Procede del LA Galaxy de la MLS.
¿Para qué torneo se incorpora Edwin Cerrillo al Club América?
Para el torneo Apertura 2026.
¿Qué medios informan sobre este fichaje?
Medios como 365Scores, MARCA, TUDN, Récord y ESPN Deportes.
Velocidad
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