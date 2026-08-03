Cuatro mujeres y dos hombres en la contienda por la Secretaría General de la ONU

Cuatro mujeres y dos hombres se encuentran en la contienda por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, según registran medios internacionales y regionales. La cobertura destaca que Uruguay fue sede del Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas y del diálogo de la CELAC con los candidatos latinoamericanos. El gobierno uruguayo impulsa candidaturas de la región sin apoyar a un nombre específico, a diferencia de las posturas de Brasil y Argentina.

En este escenario, la candidata Espinosa señaló que es el momento de una mujer latinoamericana liderando los destinos de la organización, mientras que la candidata Bachelet se ausentó de un foro en Uruguay debido a un cuadro gripal y un virus. Los candidatos a la Secretaría General han prometido reformar el organismo para que recupere protagonismo y han debatido sobre cómo reactivar el liderazgo de la institución. Por su parte, Bachelet valoró que la Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía, de acuerdo con la cobertura de medios como La Tercera.

La contienda involucra a figuras de la región latinoamericana que buscan la conducción de las Naciones Unidas, un proceso que genera discusiones sobre la renovación y el papel futuro del organismo internacional. La información disponible no detalla fechas específicas para las votaciones definitivas ni cuáles serán los siguientes pasos formales del proceso electoral dentro de la estructura de la ONU.