Cuatro mujeres y dos hombres en la contienda por la Secretaría General de la ONU
Cuatro mujeres y dos hombres compiten por la Secretaría General de la ONU en una contienda marcada por debates en Uruguay.
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El resumen
Cuatro mujeres y dos hombres se encuentran en la contienda por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, según registran medios internacionales y regionales. La cobertura destaca que Uruguay fue sede del Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas y del diálogo de la CELAC con los candidatos latinoamericanos. El gobierno uruguayo impulsa candidaturas de la región sin apoyar a un nombre específico, a diferencia de las posturas de Brasil y Argentina.
En este escenario, la candidata Espinosa señaló que es el momento de una mujer latinoamericana liderando los destinos de la organización, mientras que la candidata Bachelet se ausentó de un foro en Uruguay debido a un cuadro gripal y un virus. Los candidatos a la Secretaría General han prometido reformar el organismo para que recupere protagonismo y han debatido sobre cómo reactivar el liderazgo de la institución. Por su parte, Bachelet valoró que la Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía, de acuerdo con la cobertura de medios como La Tercera.
La contienda involucra a figuras de la región latinoamericana que buscan la conducción de las Naciones Unidas, un proceso que genera discusiones sobre la renovación y el papel futuro del organismo internacional. La información disponible no detalla fechas específicas para las votaciones definitivas ni cuáles serán los siguientes pasos formales del proceso electoral dentro de la estructura de la ONU.
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Cobertura (18)
- Espinosa: "Es el momento de una mujer latinoamericana liderando los destinos de la ONU" Infobae · hace 2 d
- Bachelet se ausentó de foro en Uruguay por gripe ANSA Latina · hace 2 d
- Candidatos a secretario general de la ONU prometen reformar el organismo para que recupere protagonismo EL PAÍS · hace 2 d
- Gobierno impulsa candidatos latinoamericanos para ONU; a diferencia de Brasil y Argentina, no apoya a uno específico EL PAÍS Uruguay · hace 2 d
- Candidatas a dirigir la ONU debaten cómo recuperar el liderazgo del organismo AP News · hace 2 d
- Candidatas a dirigir la ONU debaten cómo recuperar el liderazgo del organismo The Morning Call · hace 2 d
- Uruguay fue sede del Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas GUB.UY · hace 2 d
- Espinosa: "Es el momento de una mujer latinoamericana liderando los destinos de la ONU" ABC · hace 2 d
- Cuatro mujeres y dos hombres compiten por la Secretaría General de la ONU albertonews.com · hace 2 d
- Espinosa: «Es el momento de una mujer latinoamericana liderando los destinos de la ONU» HolaNews · hace 2 d
- Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía” La Tercera · hace 2 d
- Se presentan en Uruguay los cinco candidatos de la región que están en carrera para liderar la ONU Ambito · hace 2 d
- En Vivo Aristegui Noticias · hace 2 d
- Cuadro viral obliga a Michelle Bachelet a cancelar su participación en foro de la Celac Puranoticia.cl · hace 2 d
- Pulso CDMX / La ONU se renueva El Sol de México · hace 2 d
- ¿El turno de Latinoamérica en la conducción de las Naciones Unidas? Latinoamérica 21 · hace 2 d
- Uruguay lidera el diálogo de la CELAC con los candidatos latinoamericanos a dirigir la ONU EL PAÍS Uruguay · hace 2 d
- Cuatro mujeres y dos hombres en la contienda por la Secretaría General de la ONU EL UNIVERSAL · hace 2 d
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas compiten por la Secretaría General de la ONU?
La contienda cuenta con cuatro mujeres y dos hombres, según indican los reportes.
¿Qué ocurrió con la participación de Michelle Bachelet en Uruguay?
Bachelet ausentó su presencia y canceló su participación en el foro y en un evento de la CELAC debido a un cuadro gripal y un cuadro viral.
¿Qué postura mantiene el gobierno de Uruguay respecto a los aspirantes?
El gobierno uruguayo impulsa candidatos latinoamericanos para la ONU, pero a diferencia de Brasil y Argentina, no apoya a un aspirante específico.
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