Gales e Inglaterra, primeras federaciones en retirar sus apoyos a la reelección de Infantino tras la polémica por el Mundial
Gales e Inglaterra retiran su apoyo a la reelección de Infantino tras la polémica por el Mundial.
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El resumen
Gales e Inglaterra se han convertido en las primeras federaciones en retirar sus apoyos a la reelección de Gianni Infantino en la FIFA, coincidiendo con las declaraciones del primer ministro británico, quien afirmó que Infantino no es el indicado para liderar la organización. Esta decisión se produce en el marco de una serie de tensiones provocadas por la polémica en torno al plan de venta del Mundial.
Paralelamente, la UEFA ha advertido a la FIFA sobre posibles acciones legales debido a este fallido plan de venta impulsado por Infantino, según señalan diversas fuentes periodísticas. La cobertura actual detalla estas advertencias y la postura del gobierno británico, aunque la información disponible aún no especifica qué otras federaciones podrían sumarse a la retirada de apoyos ni las respuestas oficiales de la FIFA ante las amenazas legales de la UEFA.
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Respuestas rápidas
¿Qué federaciones retiraron su apoyo a Infantino?
Gales e Inglaterra son las primeras federaciones en retirar sus apoyos a la reelección.
¿Por qué se retira el apoyo a la reelección?
La decisión surge tras la polémica por el plan fallido de venta del Mundial.
¿Qué acciones emprende la UEFA?
La UEFA advierte a la FIFA con acciones legales por el fallido plan de venta del Mundial.
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