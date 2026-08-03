Kevin Castaño, en el ojo del huracán por mensaje a Jáminton Campaz
Kevin Castaño genera indignación en River tras elogiar a Jáminton Campaz de Rosario Central.
El resumen
Kevin Castaño se encuentra en el centro de la controversia luego de publicar un mensaje en Instagram dirigido a Jáminton Campaz, figura de Rosario Central, tras la victoria de su equipo en el estadio Monumental frente a River Plate. La reacción negativa en el entorno de River no tardó en manifestarse, con malestar entre los hinchas y sectores del club hacia el mediocampo, considerado como uno de los jugadores relegados por el cuerpo técnico, debido a la inoportunidad del comentario tras la caída del equipo.
La cobertura periodística de medios como TyC Sports, MDZ Online, El Crack Deportivo, La Página Millonaria y Futbolred detalla que el mensaje desafiante y las felicitaciones públicas al rival encendieron el enojo generalizado, sin que los reportes actuales especifiquen si habrá sanciones o declaraciones oficiales por parte de la institución al respecto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Cobertura (9)
- Critican a Kevin Castaño en Argentina; todo por un comentario tras derrota de River Plate Noticias Caracol · hace 7 h
- Le toman el pelo al hincha: Kevin Castaño felicitó a un jugador de Rosario Central por el triunfo ante River La Página Millonaria · hace 7 h
- Lo que le faltaba a River: un borrado felicitó públicamente a un jugador de Rosario Central Olé · hace 7 h
- Uno de los jugadores apartados por River Plate elogió a una figura de Rosario Central tras la derrota en el Monumental Infobae · hace 7 h
- Desafiante, un jugador de River del container elogió a Campaz en Instagram tras el triunfo de Central: "Animal" MDZ Online · hace 7 h
- En River estallaron de bronca contra un borrado por Coudet, que elogió a la figura de Rosario Central El Crack Deportivo · hace 7 h
- Es uno de los borrados de River y felicitó a un jugador de Rosario Central por ganar en el Monumental La Página Millonaria · hace 7 h
- El inoportuno comentario de Kevin Castaño tras una nueva caída de River que hizo estallar a los hinchas TyC Sports · hace 7 h
- Kevin Castaño, en el ojo del huracán por mensaje a Jáminton Campaz Futbolred · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué hizo Kevin Castaño?
Elogió en Instagram a Jáminton Campaz, jugador de Rosario Central, tras el triunfo de su equipo ante River Plate.
¿Por qué generó enojo en River Plate?
Porque el mensaje se produjo tras una nueva derrota del equipo en el Monumental y fue considerado inoportuno por los hinchas y el entorno del club.
¿Qué medios cubren la situación?
La información es difundida por medios como TyC Sports, MDZ Online, El Crack Deportivo, La Página Millonaria y Futbolred.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Ángel Correa sale lesionado apenas en su segundo encuentro con River Plate
La crisis de lesiones en River Plate se intensifica tras confirmarse la baja de Ángel Correa en su segundo partido con el club.
De mundialista con Argentina a utilero de Rayados: El insólito giro en la carrera de Erik Lamela
La trayectoria profesional de Erik Lamela enfrenta un giro mediático tras aparecer registrado como utilero de los Rayados de Monterrey en la Liga MX.
Lionel Messi hace su primera aparición pública desde la final del Mundial, y lo hace en un lugar sorprendente
Messi rompe la rutina: su primera aparición pública tras el Mundial la protagoniza en un partido de cuarta división argentina
Así fueron los debuts de Otamendi y Correa en la derrota de River vs. Barracas
Otamendi lidera con ovación y autocritica mientras River sufre derrota y crisis en su debut contra Barracas Central.
Tigres tiene tres candidatos en su radar para sustituir a Correa
Tigres busca sustituto para Ángel Correa tras una salida marcada por la controversia y declaraciones sobre las dificultades recientes.
A Juan Fernando Quintero lo destrozó un ídolo de River Plate tras sus explosivas palabras sobre el 'Chacho' Coudet: 'Dejó de ser profesional'
Juan Fernando Quintero rescinde su contrato con River Plate en medio de fuertes tensiones con el 'Chacho' Coudet y críticas por su profesionalismo.