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Kevin Castaño, en el ojo del huracán por mensaje a Jáminton Campaz

Kevin Castaño genera indignación en River tras elogiar a Jáminton Campaz de Rosario Central.

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El resumen

Kevin Castaño se encuentra en el centro de la controversia luego de publicar un mensaje en Instagram dirigido a Jáminton Campaz, figura de Rosario Central, tras la victoria de su equipo en el estadio Monumental frente a River Plate. La reacción negativa en el entorno de River no tardó en manifestarse, con malestar entre los hinchas y sectores del club hacia el mediocampo, considerado como uno de los jugadores relegados por el cuerpo técnico, debido a la inoportunidad del comentario tras la caída del equipo.

La cobertura periodística de medios como TyC Sports, MDZ Online, El Crack Deportivo, La Página Millonaria y Futbolred detalla que el mensaje desafiante y las felicitaciones públicas al rival encendieron el enojo generalizado, sin que los reportes actuales especifiquen si habrá sanciones o declaraciones oficiales por parte de la institución al respecto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué hizo Kevin Castaño?

Elogió en Instagram a Jáminton Campaz, jugador de Rosario Central, tras el triunfo de su equipo ante River Plate.

¿Por qué generó enojo en River Plate?

Porque el mensaje se produjo tras una nueva derrota del equipo en el Monumental y fue considerado inoportuno por los hinchas y el entorno del club.

¿Qué medios cubren la situación?

La información es difundida por medios como TyC Sports, MDZ Online, El Crack Deportivo, La Página Millonaria y Futbolred.

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Temas

Kevin Castaño Jáminton Campaz River Plate Rosario Central Fútbol Argentino

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