Kevin Castaño, en el ojo del huracán por mensaje a Jáminton Campaz

Kevin Castaño se encuentra en el centro de la controversia luego de publicar un mensaje en Instagram dirigido a Jáminton Campaz, figura de Rosario Central, tras la victoria de su equipo en el estadio Monumental frente a River Plate. La reacción negativa en el entorno de River no tardó en manifestarse, con malestar entre los hinchas y sectores del club hacia el mediocampo, considerado como uno de los jugadores relegados por el cuerpo técnico, debido a la inoportunidad del comentario tras la caída del equipo.

La cobertura periodística de medios como TyC Sports, MDZ Online, El Crack Deportivo, La Página Millonaria y Futbolred detalla que el mensaje desafiante y las felicitaciones públicas al rival encendieron el enojo generalizado, sin que los reportes actuales especifiquen si habrá sanciones o declaraciones oficiales por parte de la institución al respecto.