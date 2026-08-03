La posición del FC Barcelona con Ferran Torres

La incertidumbre coloca al club catalán en riesgo de perder a uno de sus principales delanteros, mientras que cualquier posible comprador podría capitalizar esa vulnerabilidad. La misma jornada, la publicación SPORT recordó que el objetivo del club es contar con un delantero capaz de anotar 30 goles, lo que subraya la presión sobre la dirección deportiva. Sin embargo, la cobertura muestra una contradicción clara. goal.com describió al Barça como ‘incapaz’ de presentar una oferta por Torres, mientras que marca.com afirmó que el club está ‘dispuesto a abrirle la puerta’ al extremo español.

En paralelo, Fichajes.com y Sports Illustrated señalaron que el Barcelona ha puesto precio al jugador, lo que sugiere una intención de negociación pese a la supuesta imposibilidad de firmar. Al mismo tiempo, otras entidades aparecen en la escena. SPORT y la misma fuente indicaron que el Tottenham también se mueve por el delantero.

Estas menciones sitúan al jugador en el centro de una disputa internacional que trasciende la simple decisión del Barça. No se ha anunciado ninguna oferta formal y la posición del club sigue descrita como abierta. Así, el futuro de Torres permanece pendiente y el mercado de delanteros sigue activo, con Barcelona, PSG y Tottenham como los principales actores.