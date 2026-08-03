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"Nuestras casas se han convertido en prisiones": cómo es vivir en un pueblo palestino en Cisjordania que sufre constantes ataques de colonos israelíes

Los pueblos palestinos en Cisjordania viven bajo ataques constantes de colonos israelíes mientras organizan patrullas de defensa.

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El resumen

Posteriormente, ABC informó que los residentes se han organizado en patrullas nocturnas para defenderse de dichas agresiones, mientras que La Vanguardia reportó un incendio en la región. Por otro lado, Resumen Latinoamericano indicó que las fuerzas israelíes allanaron viviendas y detuvieron a residentes en Nablus, sumado a una denuncia de la Yihad Islámica sobre la continuidad de la agresión en Gaza.

En paralelo, El Cohete a la Luna abordó la situación señalando el uso del término evacuar como un eufemismo. La cobertura actual refleja múltiples frentes de tensión, incluyendo detenciones domiciliarias y operativos militares, sin que los reportes detengan la evolución de estos acontecimientos en el territorio.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cómo describen los habitantes la situación en los pueblos palestinos de Cisjordania?

Los residentes señalan que sus casas se han convertido en prisiones a causa de los constantes ataques perpetrados por colonos israelíes.

¿Qué medidas de defensa han adoptado los pobladores locales?

Ante las agresiones, los palestinos se han organizado en patrullas nocturnas para defenderse.

¿Qué otras acciones se han registrado en la zona según los reportes?

Las fuerzas israelíes han allanado viviendas y detenido a residentes en Nablus, y se ha reportado un incendio en Cisjordania.

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Cisjordania Palestina Nablus Gaza

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