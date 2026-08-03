"Nuestras casas se han convertido en prisiones": cómo es vivir en un pueblo palestino en Cisjordania que sufre constantes ataques de colonos israelíes

Posteriormente, ABC informó que los residentes se han organizado en patrullas nocturnas para defenderse de dichas agresiones, mientras que La Vanguardia reportó un incendio en la región. Por otro lado, Resumen Latinoamericano indicó que las fuerzas israelíes allanaron viviendas y detuvieron a residentes en Nablus, sumado a una denuncia de la Yihad Islámica sobre la continuidad de la agresión en Gaza.

En paralelo, El Cohete a la Luna abordó la situación señalando el uso del término evacuar como un eufemismo. La cobertura actual refleja múltiples frentes de tensión, incluyendo detenciones domiciliarias y operativos militares, sin que los reportes detengan la evolución de estos acontecimientos en el territorio.