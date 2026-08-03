Precio del dólar HOY lunes 3 de agosto de 2026: Peso mexicano abre agosto al alza a la espera de acuerdos entr
El dólar en México se mantiene estable para algunos, mientras otros reportes indican una alza del peso en plena espera de acuerdos.
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El resumen
Sorprendentemente, el primer informe publicado por xtb.com señalaba que el peso mexicano operaba estable, a pesar de que el PMI manufacturero mostraba señales mixtas. Esta estabilidad inicial contrastaba con la expectativa de movimientos en la divisa. Enseguida, otros medios ampliaron el panorama.
TV Azteca Sinaloa invitó a los lectores a evaluar si conviene cambiar dólares hoy, mientras FXStreet describió al peso una consolidación en máximos de mes y medio, centrando la atención en datos económicos clave. MILENIO, por su parte, destacó que el peso abría agosto al alza a la espera de acuerdos entrantes. La contradicción entre la estabilidad señalada por xtb.com y la tendencia alcista resaltada por FXStreet y MILENIO genera incertidumbre.
Mientras algunos analistas perciben un mercado sin variaciones, otros anticipan movimientos vinculados a acuerdos próximos.
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Respuestas rápidas
¿Cómo describen los diferentes medios la evolución del peso mexicano hoy?
xtb.com indica estabilidad, mientras FXStreet y MILENIO resaltan una consolidación en máximos y una apertura al alza, respectivamente.
¿Qué factores están en el foco de la cobertura para el tipo de cambio?
Los informes citan datos económicos clave, como el PMI manufacturero y la expectativa de acuerdos que podrían influir en la cotización.
¿Existe consenso sobre la dirección del dólar en México?
No. Algunos reportes, como el de xtb.com, hablan de estabilidad, mientras otros apuntan a una posible alza del peso, reflejando opiniones divergentes.
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