Precio del dólar HOY lunes 3 de agosto de 2026: Peso mexicano abre agosto al alza a la espera de acuerdos entr

Sorprendentemente, el primer informe publicado por xtb.com señalaba que el peso mexicano operaba estable, a pesar de que el PMI manufacturero mostraba señales mixtas. Esta estabilidad inicial contrastaba con la expectativa de movimientos en la divisa. Enseguida, otros medios ampliaron el panorama.

TV Azteca Sinaloa invitó a los lectores a evaluar si conviene cambiar dólares hoy, mientras FXStreet describió al peso una consolidación en máximos de mes y medio, centrando la atención en datos económicos clave. MILENIO, por su parte, destacó que el peso abría agosto al alza a la espera de acuerdos entrantes. La contradicción entre la estabilidad señalada por xtb.com y la tendencia alcista resaltada por FXStreet y MILENIO genera incertidumbre.

Mientras algunos analistas perciben un mercado sin variaciones, otros anticipan movimientos vinculados a acuerdos próximos.