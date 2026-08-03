Se prevén tolvaneras, lluvias y granizo para el resto del día

Para el resto del día, los habitantes enfrentan condiciones meteorológicas adversas que incluyen tolvaneras, lluvias, granizo y tormentas eléctricas, con un riesgo latente de inundaciones. Esta situación responde a los efectos del monzón que afecta a la región, lo que ha llevado a Protección Civil a mantener una alerta preventiva y a las autoridades a emitir avisos para no bajar la guardia.

Los reportes difundidos por medios como El Sol de México, Tiempo La Noticia Digital, Net Noticias, aztecaciudadjuarez.com y diario.mx confirman que ya ha comenzado a llover en distintos sectores de Juárez, mientras las coberturas no especifican por cuánto tiempo se mantendrán estas alertas de manera puntual.