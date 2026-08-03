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Se prevén tolvaneras, lluvias y granizo para el resto del día

Se prevén tolvaneras, lluvias, granizo y tormentas eléctricas para el resto del día en Ciudad Juárez y El Paso.

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El resumen

Para el resto del día, los habitantes enfrentan condiciones meteorológicas adversas que incluyen tolvaneras, lluvias, granizo y tormentas eléctricas, con un riesgo latente de inundaciones. Esta situación responde a los efectos del monzón que afecta a la región, lo que ha llevado a Protección Civil a mantener una alerta preventiva y a las autoridades a emitir avisos para no bajar la guardia.

Los reportes difundidos por medios como El Sol de México, Tiempo La Noticia Digital, Net Noticias, aztecaciudadjuarez.com y diario.mx confirman que ya ha comenzado a llover en distintos sectores de Juárez, mientras las coberturas no especifican por cuánto tiempo se mantendrán estas alertas de manera puntual.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué fenómenos meteorológicos se prevén para el resto del día?

Se pronostican tolvaneras, lluvias, granizo y tormentas eléctricas.

¿Qué regiones están bajo alerta?

Ciudad Juárez y El Paso se encuentran bajo alerta debido al monzón y al riesgo de inundaciones.

¿Qué autoridades han emitido avisos?

Protección Civil mantiene una alerta preventiva por lluvias y tormentas en Juárez.

Temas

Ciudad Juárez El Paso Protección Civil Clima Monzón

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