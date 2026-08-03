¡Totalmente superados! Universitario cayó 2-0 ante Cienciano por fecha 3 del Torneo Clausura
Universitario cayó 2-0 ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura tras un partido disputado en Cusco.
El resumen
El marcador final dejó a Universitario derrotado por dos goles frente a Cienciano en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La cobertura de El Comercio Perú detalla que el equipo visitante se vio totalmente superado en el encuentro, el cual incluyó un gol de Matías Succar mediante un letal cabezazo.
Previo al enfrentamiento, la previa estuvo marcada por el apoyo de la hinchada de Universitario con un banderazo en Cusco, según registros de RPP, así como por las ausencias de jugadores como Flores, Quispe y Reyna en la lista del plantel reportadas por ESPN Deportes. Tras el partido, declaraciones recogidas por El Comercio Perú de Santiago Arias señalaron la dificultad de jugar en condición de visitante en dicha ciudad, mientras que la cobertura no especifica mayores detalles sobre las próximas fechas.
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Cobertura (5)
- Santiago Arias tras victoria de Cienciano sobre la ‘U’: “Queremos que sepan que venir aquí (Cusco) es un infierno” El Comercio Perú · hace 18 h
- Gol de Matías Succar tras letal cabezazo en Universitario vs Cienciano por la Liga 1 2026 Infobae · hace 18 h
- El espectacular banderazo de los hinchas de Universitario en Cusco antes de enfrentar a Cienciano [FOTOS] RPP · hace 18 h
- Sin Flores, Quispe y Reyna, la lista de Universitario vs Cienciano ESPN Deportes · hace 18 h
- ¡Totalmente superados! Universitario cayó 2-0 ante Cienciano por fecha 3 del Torneo Clausura El Comercio Perú · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
Universitario cayó 2-0 ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura.
¿Quién anotó uno de los goles?
Matías Succar anotó mediante un letal cabezazo.
¿Qué jugadores no estuvieron en la lista de Universitario?
El encuentro se afrontó sin Flores, Quispe y Reyna en la lista.
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