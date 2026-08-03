Virginia Lago: la ansiedad por su regreso a la conducción, el origen de su frase sobre el “vinito” y el recuerdo de sus padres

Los espectadores experimentan la expectativa por el retorno de la conductora a la pantalla chica, un movimiento que trae de vuelta formatos recordados y genera conversación sobre su trayectoria. El regreso se produce mediante cambios en la programación de Telefe, donde la figura retoma la conducción con Historias de corazón y la emisión vinculada a Avenida Brasil, reafirmando el valor de las grandes historias según indican medios como El Esquiu, Diario Río Negro, Moskita Muerta, Inicio - Television y La Nación.

La cobertura también repasa aspectos de su vida como el origen de su recordada frase sobre el “vinito” y el recuerdo de sus padres, mientras la audiencia aguarda el desarrollo de esta nueva etapa televisiva.