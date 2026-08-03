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Yankees adquieren a Luis García en un intercambio con Nationals

Los Yankees de Nueva York adquieren al infielder dominicano Luis García Jr. procedente de los Nacionales de Washington.

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El resumen

Los Yankees de Nueva York suman a sus filas al infielder Luis García Jr. mediante un traspaso con los Nacionales de Washington. Como parte de este movimiento en las Grandes Ligas de Béisbol, la novena del Bronx recibe al infielder para reforzar su plantilla.

La contraparte acordada por ambas organizaciones consiste en cuatro pitchers que pasan a formar parte de la organización de los Nacionales de Washington, de acuerdo con los reportes emitidos de manera simultánea al cierre de la operación. El acuerdo sitúa formalmente a Luis García Jr. dentro de la organización neoyorquina, mientras que los cuatro lanzadores involucrados se incorporan a Washington.

Las publicaciones sobre el intercambio detallan los movimientos de jugadores entre ambas franquicias sin especificar por el momento otros pormenores contractuales o la fecha exacta de incorporación al roster activo de sus nuevos equipos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 18 h.

Respuestas rápidas

¿Quién es el jugador adquirido por los Yankees?

El infielder dominicano Luis García Jr., quien jugaba para los Nacionales de Washington.

¿Qué entregaron los Yankees a cambio?

Cuatro lanzadores enviados a los Nacionales de Washington.

¿Qué medios informaron sobre el intercambio?

Medios como MLB.com, ESPN Deportes, Listín Diario, Momento Deportivo RD, eldia.com.do y Meridiano.net.

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