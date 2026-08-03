Yankees adquieren a Luis García en un intercambio con Nationals
Los Yankees de Nueva York adquieren al infielder dominicano Luis García Jr. procedente de los Nacionales de Washington.
Cobertura (14)
- Los Yankees esperan que Luis García Jr. haga su debut con el equipo contra los Cardenales. Deadspin · hace 21 h
- Los Yankees fichan a Luis Jr. de los Nationals en un interesante intercambio antes de que se MLB Fox News · hace 21 h
- García Jr., Castillo, Peralta y Doval fueron cambiados Hoy Digital · hace 21 h
- Los Yanquis de Nueva York adquirieron al dominicano Luis Garcia Jr. en un cambio con los Nacionales de Washington 7dias.com.do · hace 21 h
- Los Yankees adquieren al jugador de cuadro Luis García Jr. de los Nacionales. deadspin.com · hace 21 h
- Los Yankees adquieren al dominicano Luis García Jr. desde Washington Diario Libre · hace 21 h
- Los Yankees adquieren al líder de la Liga Nacional en porcentaje de slugging: los prospectos que cedieron para conseguirlo marca usa · hace 21 h
- Yankees adquieren al INF Luis García Jr. desde Nacionales por 4 pitchers (fuente) MLB.com · hace 21 h
- Yankees adquieren al INF Luis García Jr. desde Nacionales por 4 pitchers (fuente) MLB.com · hace 21 h
- Luis García Jr. pasa a los Yankees desde los Nacionales a cambio de 4 lanzadores Listín Diario · hace 21 h
- Yankees adquieren a Luis García Jr. desde Nacionales por 4 pitchers Momento Deportivo RD · hace 21 h
- Yanquis adquieren al infield dominicano Luis García Jr. desde los Nacionales eldia.com.do · hace 21 h
- MLB: Los Nacionales envían a Luis García Jr. al Bronx a cambio de cuatro lanzadores Meridiano.net · hace 21 h
- Yankees adquieren a Luis García en un intercambio con Nationals ESPN Deportes · hace 21 h
🌍 Propagación entre idiomas
Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Los Yankees de Nueva York suman a sus filas al infielder Luis García Jr. mediante un traspaso con los Nacionales de Washington. Como parte de este movimiento en las Grandes Ligas de Béisbol, la novena del Bronx recibe al infielder para reforzar su plantilla.
La contraparte acordada por ambas organizaciones consiste en cuatro pitchers que pasan a formar parte de la organización de los Nacionales de Washington, de acuerdo con los reportes emitidos de manera simultánea al cierre de la operación. El acuerdo sitúa formalmente a Luis García Jr. dentro de la organización neoyorquina, mientras que los cuatro lanzadores involucrados se incorporan a Washington.
Las publicaciones sobre el intercambio detallan los movimientos de jugadores entre ambas franquicias sin especificar por el momento otros pormenores contractuales o la fecha exacta de incorporación al roster activo de sus nuevos equipos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 18 h.
Respuestas rápidas
¿Quién es el jugador adquirido por los Yankees?
El infielder dominicano Luis García Jr., quien jugaba para los Nacionales de Washington.
¿Qué entregaron los Yankees a cambio?
Cuatro lanzadores enviados a los Nacionales de Washington.
¿Qué medios informaron sobre el intercambio?
Medios como MLB.com, ESPN Deportes, Listín Diario, Momento Deportivo RD, eldia.com.do y Meridiano.net.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Gausman rumbo a Cachorros por medio de canje con Azulejos
El lanzador derecho Kevin Gausman deja a los Azulejos de Toronto para unirse a los Cachorros mediante un canje.
¿Está en riesgo el título de bateo de Luis Arráez?
La posible transferencia de Luis Arráez a la Liga Americana y su desempeño en agosto definen su carrera por el título de bateo.
Coleccionista consigue tarjeta única de Ohtani y la vende en 11 mdd
Una tarjeta coleccionable de Shohei Ohtani alcanza los 11 millones de dólares, posicionándose entre los artículos deportivos más costosos de la historia.
Mets descartan apertura de Peralta de cara a la Fecha Límite del lunes (fuentes)
Los Mets han descartado la apertura de Freddy Peralta ante la inminente fecha límite de cambios en la MLB este lunes.
Jorhan Laboy es designado para abrir el clásico caribeño contra la República Dominicana
Jorhan Laboy ha sido designado para iniciar el enfrentamiento de béisbol entre Puerto Rico y la República Dominicana en los Juegos SD2026.
MLB: Yankees contrata a nuevo receptor pero no es el refuerzo BOMBA que los fans esperan
Los Yankees de Nueva York incorporan al receptor Christian Bethancourt mediante un contrato de ligas menores, generando expectativas divididas entre la afición.