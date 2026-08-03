Yiyo Sarante denuncia disputa por derechos de video en YouTube

El cantante explicó que la restricción impide que los ingresos generados por reproducciones del video sean asignados a su canal, lo que afecta directamente sus fuentes de ingreso digital. Por su parte, RC Noticias informó que Noche de Luz negó haber enviado un ‘copyright strike’ y aclaró que la disputa se limita al video de “Corazón de Acero”.

Ambos lados citan la política de YouTube como marco de la controversia. YouTube permite a los usuarios presentar una contranotificación para disputar un ‘copyright strike’, por lo que la resolución podría depender de ese proceso.

Mientras tanto, la audiencia del artista sigue sin acceso a la monetización del contenido, lo que mantiene viva la discusión pública sobre la gestión de derechos en plataformas digitales.