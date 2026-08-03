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Yiyo Sarante denuncia disputa por derechos de video en YouTube

Una disputa de derechos de autor deja sin ingresos el nuevo video de Yiyo Sarante en YouTube

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hace 1 hprimera detección

Respuestas rápidas

¿Qué canción está involucrada en la disputa?

La canción es “Corazón de Acero” de Yiyo Sarante.

¿Quién negó haber enviado el reclamo de derechos de autor?

Noche de Luz negó haber enviado un ‘copyright strike’ contra el video.

¿Qué proceso de YouTube podría usarse para resolver la controversia?

Los usuarios pueden presentar una contranotificación para disputar el reclamo de derechos de autor.

El resumen

El cantante explicó que la restricción impide que los ingresos generados por reproducciones del video sean asignados a su canal, lo que afecta directamente sus fuentes de ingreso digital. Por su parte, RC Noticias informó que Noche de Luz negó haber enviado un ‘copyright strike’ y aclaró que la disputa se limita al video de “Corazón de Acero”.

Ambos lados citan la política de YouTube como marco de la controversia. YouTube permite a los usuarios presentar una contranotificación para disputar un ‘copyright strike’, por lo que la resolución podría depender de ese proceso.

Mientras tanto, la audiencia del artista sigue sin acceso a la monetización del contenido, lo que mantiene viva la discusión pública sobre la gestión de derechos en plataformas digitales.

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