Yiyo Sarante denuncia disputa por derechos de video en YouTube
Una disputa de derechos de autor deja sin ingresos el nuevo video de Yiyo Sarante en YouTube
Respuestas rápidas
¿Qué canción está involucrada en la disputa?
La canción es “Corazón de Acero” de Yiyo Sarante.
¿Quién negó haber enviado el reclamo de derechos de autor?
Noche de Luz negó haber enviado un ‘copyright strike’ contra el video.
¿Qué proceso de YouTube podría usarse para resolver la controversia?
Los usuarios pueden presentar una contranotificación para disputar el reclamo de derechos de autor.
El resumen
El cantante explicó que la restricción impide que los ingresos generados por reproducciones del video sean asignados a su canal, lo que afecta directamente sus fuentes de ingreso digital. Por su parte, RC Noticias informó que Noche de Luz negó haber enviado un ‘copyright strike’ y aclaró que la disputa se limita al video de “Corazón de Acero”.
Ambos lados citan la política de YouTube como marco de la controversia. YouTube permite a los usuarios presentar una contranotificación para disputar un ‘copyright strike’, por lo que la resolución podría depender de ese proceso.
Mientras tanto, la audiencia del artista sigue sin acceso a la monetización del contenido, lo que mantiene viva la discusión pública sobre la gestión de derechos en plataformas digitales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Yiyo Sarante revela que no pudo monetizar «Corazón de Acero» por reclamo de derechos de autor de Noche de Luz El Nuevo Diario (República Dominicana) · hace 7 h
- Cantantes que han estado envueltos en conflictos por ganancias de canciones De Último Minuto · hace 7 h
- Noche de Luz niega haber enviado un Copyright Strike a Yiyo Sarante y aclara disputa por el video “Corazón de Acero” RC Noticias · hace 7 h
- Yiyo Sarante asegura que no monetiza el video de "Corazón de Acero" Listín Diario · hace 7 h
- Yiyo Sarante denuncia disputa por derechos de video en YouTube MAS VIP · hace 7 h
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