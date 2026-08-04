El precio del petróleo cayó con fuerza por las perspectivas de un alto el fuego en Medio Oriente
El crudo cae un 5 % tras la inesperada expectativa de un alto el fuego entre EE. UU. e Irán, mientras Wall Street avanza.
Cobertura (10)
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El resumen
Aunque los futuros de Wall Street suben, el precio del petróleo se desploma un 5 % tras la sorprendente expectativa de un alto el fuego entre EE. Al‑Monitor informó que el presidente Trump canceló los ataques contra Irán y anunció un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, lo que encendió la esperanza de paz en la región.
Esa perspectiva contrasta con la tendencia alcista de acciones vinculadas al energía. Infobae y Yahoo Finanzas señalaron que la caída del crudo impulsó un repunte en los índices Dow Jones, S&P y Nasdaq, mientras los inversores esperan los resultados de Palantir.
La combinación de un posible cese de hostilidades y la pausa de sanciones genera incertidumbre sobre la demanda futura de energía, manteniendo a los mercados en vilo.
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Respuestas rápidas
¿Qué motivó la caída del petróleo?
La expectativa de un alto feudo entre EE. UU. e Irán y la cancelación de ataques anunciada por el presidente Trump provocaron la caída del crudo.
¿Cómo reaccionaron los mercados financieros estadounidenses?
Los futuros de Wall Street avanzaron, y los índices Dow Jones, S&P y Nasdaq repuntaron, según Infobae y Yahoo Finanzas.
¿Cuál fue la magnitud del descenso del precio del crudo?
Al‑Monitor informó una caída del 5 % en el precio del petróleo.
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