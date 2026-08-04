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Guatemala inicia evacuaciones preventivas por la erupción del Volcán de Fuego

Guatemala declara alerta naranja y evacua a pobladores tras la violenta erupción del Volcán de Fuego.

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El resumen

Las autoridades de Guatemala iniciaron evacuaciones preventivas y declararon la alerta naranja tras una nueva erupción del Volcán de Fuego que desató fuertes explosiones, ríos de lava y columnas de ceniza. Los reportes actuales señalan las acciones preventivas en marcha, mientras la cobertura no detalla aún la cifra total de damnificados ni el alcance definitivo de los daños materiales provocados por la actividad volcánica.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 3 h.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué nivel de alerta se declaró en Guatemala?

Las autoridades declararon la alerta naranja de peligro debido a la erupción.

¿A qué altura llegaron las cenizas del Volcán de Fuego?

Las cenizas alcanzaron los 6000 metros de altura según la cobertura.

¿Qué acciones se están tomando en la zona?

Se iniciaron evacuaciones preventivas de un centenar de personas ante las fuertes explosiones y ríos de lava.

Temas

Volcán de Fuego Guatemala Alerta Naranja Erupción

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