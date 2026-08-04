Guatemala inicia evacuaciones preventivas por la erupción del Volcán de Fuego

Guatemala declara alerta naranja y evacua a pobladores tras la violenta erupción del Volcán de Fuego.

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