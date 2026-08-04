Guatemala inicia evacuaciones preventivas por la erupción del Volcán de Fuego
Guatemala declara alerta naranja y evacua a pobladores tras la violenta erupción del Volcán de Fuego.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 2.8 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Las autoridades de Guatemala iniciaron evacuaciones preventivas y declararon la alerta naranja tras una nueva erupción del Volcán de Fuego que desató fuertes explosiones, ríos de lava y columnas de ceniza. Los reportes actuales señalan las acciones preventivas en marcha, mientras la cobertura no detalla aún la cifra total de damnificados ni el alcance definitivo de los daños materiales provocados por la actividad volcánica.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 3 h.
Cobertura (8)
- Guatemala en alerta por el incremento de actividad en el Volcán de Fuego Beaumont Enterprise · hace 7 h
- El Volcán de Fuego en Guatemala entra en fase eruptiva y pone bajo alerta máxima a miles de pobladores Univision · hace 7 h
- El Volcán de Fuego de Guatemala arroja lava y ceniza y provoca evacuaciones AP News · hace 7 h
- Guatemala en alerta naranja: autoridades evacuan a un centenar de personas por erupción del Volcán de Fuego Infobae · hace 7 h
- Guatemala declaró la alerta naranja por el volcán de Fuego: hay explosiones, ríos de lava y las cenizas alcanzaron los 6000 metros de altura TN · hace 7 h
- Guatemala emitió una alerta naranja de “peligro” tras una nueva erupción del volcán de Fuego La Nación · hace 7 h
- Fuertes explosiones, lava y cenizas a más de 6.000 metros de altura: alerta por el volcán de Fuego Clarin.com · hace 7 h
- Guatemala inicia evacuaciones preventivas por la erupción del Volcán de Fuego CNN en Español · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué nivel de alerta se declaró en Guatemala?
Las autoridades declararon la alerta naranja de peligro debido a la erupción.
¿A qué altura llegaron las cenizas del Volcán de Fuego?
Las cenizas alcanzaron los 6000 metros de altura según la cobertura.
¿Qué acciones se están tomando en la zona?
Se iniciaron evacuaciones preventivas de un centenar de personas ante las fuertes explosiones y ríos de lava.
Temas
Tendencias relacionadas
México Sub-20, por revancha vs. Guatemala, verdugo en Preolímpicos
La Selección Mexicana Sub-20 concluye una fase de grupos perfecta en el Campeonato de la Concacaf, buscando revancha contra el seleccionado de Guatemala.
De Antigua Guatemala a Panajachel: así recordó Matt Damon su paso por Guatemala durante una entrevista por La Odisea
El actor Matt Damon es tendencia tras recordar en una entrevista su experiencia estudiando español y recorriendo Guatemala en su juventud.
Calendario de Guatemala en el Premundial Sub-20 2026: fechas, horarios y rivales
La Selección Sub-20 de Guatemala inicia su camino hacia el Mundial con una derrota frente a Costa Rica en el Campeonato de Concacaf.
El Salvador, Guatemala y Honduras comparten grupo en Concacaf Nations League
El Salvador, Guatemala y Honduras se enfrentan en un grupo compartido para la quinta edición de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27.
Selección de Honduras: calendario, formato y rivales de la Nations League
La Concacaf confirma los grupos y el formato oficial para la edición 2026/27 de la Nations League, con Honduras compartiendo sector con rivales regionales.
El Salvador ya tiene definidos sus posibles rivales en la Liga de Naciones
Se definen los posibles oponentes de El Salvador y otros equipos de la región para la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.