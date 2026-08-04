Muere peleador de la UFC a los 34 años tras aparente infarto
El luchador de la UFC Allan 'Puro Osso' Nascimento falleció a los 34 años tras un aparente infarto.
El resumen
El peleador brasileño de artes marciales mixtas y peso mosca de la UFC, Allan Nascimento, murió a los 34 años de edad. Su fallecimiento ocurrió apenas semanas después de haber subido al octágono para disputar un combate. Diversos medios y plataformas, incluyendo COPE, MARCA, Infobae, El Nuevo Herald y Primera Hora, informaron sobre la repentina muerte del atleta.
Las coberturas señalan que el deceso se debió a un aparente ataque cardíaco, ocurriendo mientras dormía según publicaciones en redes sociales. La noticia ha generado conmoción en el mundo de las artes marciales mixtas. La cobertura destaca la juventud del deportista brasileño y la cercanía de su última pelea profesional.
Hasta el momento, los reportes no detallan circunstancias adicionales sobre el suceso ni se han anunciado declaraciones oficiales por parte de la organización sobre los próximos pasos a seguir.
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Cobertura (14)
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Respuestas rápidas
¿Quién era Allan Nascimento?
Era un reconocido peleador brasileño de peso mosca en la UFC, conocido como 'Puro Osso', quien falleció a los 34 años.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
Los reportes indican que falleció a causa de un aparente infarto o ataque cardíaco mientras dormía.
¿Cuándo había competido por última vez?
La cobertura señala que disputó un combate apenas dos semanas o meses antes de su fallecimiento repentino.
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