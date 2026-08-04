Renuncia el secretario de Corrección Francisco A. Quiñones Rivera
Francisco A. Quiñones Rivera concluye su gestión al frente del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El resumen
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco A. Quiñones Rivera, ha presentado su renuncia al cargo.
La salida del funcionario fue informada inicialmente por diversos medios locales, incluyendo wapa.tv, Metro Puerto Rico, wipr.pr, El Nuevo Día y Primera Hora, estableciendo el cese de sus funciones al frente de la agencia. Las publicaciones emitidas de manera simultánea coinciden en el hecho de la dimisión de Quiñones Rivera, sin que los reportes disponibles hasta el momento detallen discrepancias o contradicciones significativas entre los distintos medios acerca de las circunstancias de su salida.
El estado actual de la cobertura se limita a confirmar la conclusión de su gestión en la secretaría del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a la espera de nuevos datos oficiales sobre quién asumirá el puesto vacante.
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Cobertura (6)
- Renuncia el secretario de Corrección, Francisco Quiñones wapa.tv · hace 22 h
- Renuncia el secretario del Departamento de Corrección Metro Puerto Rico · hace 22 h
- Francisco Antonio Quiñones Rivera concluye su gestión al frente del Departamento de Corrección y Rehabilitación wipr.pr · hace 22 h
- Renuncia el secretario de Corrección y Rehabilitación El Nuevo Día · hace 22 h
- Renuncia el secretario de Corrección Francisco A. Quiñones Rivera Primera Hora · hace 22 h
- Renuncia el secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones El Vocero de Puerto Rico · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Quién renunció a su cargo?
Francisco A. Quiñones Rivera dejó su puesto al frente del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
¿Qué medios informaron sobre la renuncia?
La noticia fue reportada por wapa.tv, Metro Puerto Rico, wipr.pr, El Nuevo Día y Primera Hora.
¿Se conocen los motivos de su salida?
Los reportes iniciales no detallan las causas ni los motivos que llevaron a la renuncia del funcionario.
Velocidad
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