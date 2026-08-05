Adiós a Alfonso Lizarazo, el gran corazón detrás del buen humor colombiano
La inesperada muerte de Alfonso Lizarazo, el corazón del humor colombiano y excongresista, revive su legado y su pasado de secuestro.
El resumen
Resultó inesperado que Alfonso Lizarazo, reconocido por su sonrisa en la televisión, haya fallecido a los 85 años, según confirma El Tiempo. Su fallecimiento reaviva el recuerdo del secuestro que sufrió a manos de las Farc, un episodio mencionado por Revista Semana como un duro momento para el país.
La cobertura de La Gran Noticia y El Tiempo destaca su legado de "escuelitas en el corazón" y la profunda afinidad que mantenía con el buen humor colombiano, consolidando su figura como pionero de la televisión nacional.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo falleció Alfonso Lizarazo?
Falleció en 2026, según informó El Tiempo, a los 85 años.
¿Cuál fue el último evento público conocido de Lizarazo?
Celebró su cumpleaños en diciembre de 2025, información publicada en Facebook.
¿Qué episodio histórico volvió a circular tras su muerte?
La cobertura de Revista Semana recordó el secuestro que sufrió a manos de las Farc, describiéndolo como un duro momento para el país.
Cobertura (10)
- Según reportes de medios nacionales, el presentador había sufrido un infarto años atrás, fue sometido a dos cirugías de corazón y permanecía bajo seguimiento médico facebook.com · hace 2 h
- Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’ e ícono de la televisión colombiana El Espectador · hace 12 h
- Adiós a Alfonso Lizarazo, el gran corazón detrás del buen humor colombiano El Tiempo · hace 12 h
- Murió Alfonso Lizarazo: así reaccionó Hugo Patiño, miembro del elenco original de Sábado Felices Noticias Caracol · hace 12 h
- Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años Infobae · hace 12 h
- Alfonso Lizarazo, el hombre de las escuelitas en su corazón, partió a la eternidad La Gran Noticia · hace 12 h
- El presentador y luego congresista de la República había celebrado su cumpleaños en diciembre de 2025, marcando una de sus últimas apariciones públicas facebook.com · hace 12 h
- Muerte de Alfonso Lizarazo revive duro momento: el secuestro a manos de las Farc que conmocionó al país Revista Semana · hace 12 h
- Murió Alfonso Lizarazo a los 85 años, creador de 'Sábados Felices' y pionero de la televisión nacional El Tiempo · hace 12 h
- Adiós a Alfonso Lizarazo, el gran corazón detrás del buen humor colombiano El Tiempo · hace 12 h
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