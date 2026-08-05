Adiós a Alfonso Lizarazo, el gran corazón detrás del buen humor colombiano

Resultó inesperado que Alfonso Lizarazo, reconocido por su sonrisa en la televisión, haya fallecido a los 85 años, según confirma El Tiempo. Su fallecimiento reaviva el recuerdo del secuestro que sufrió a manos de las Farc, un episodio mencionado por Revista Semana como un duro momento para el país.

La cobertura de La Gran Noticia y El Tiempo destaca su legado de "escuelitas en el corazón" y la profunda afinidad que mantenía con el buen humor colombiano, consolidando su figura como pionero de la televisión nacional.