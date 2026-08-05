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Adiós a Alfonso Lizarazo, el gran corazón detrás del buen humor colombiano

La inesperada muerte de Alfonso Lizarazo, el corazón del humor colombiano y excongresista, revive su legado y su pasado de secuestro.

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El resumen

Resultó inesperado que Alfonso Lizarazo, reconocido por su sonrisa en la televisión, haya fallecido a los 85 años, según confirma El Tiempo. Su fallecimiento reaviva el recuerdo del secuestro que sufrió a manos de las Farc, un episodio mencionado por Revista Semana como un duro momento para el país.

La cobertura de La Gran Noticia y El Tiempo destaca su legado de &quot;escuelitas en el corazón&quot; y la profunda afinidad que mantenía con el buen humor colombiano, consolidando su figura como pionero de la televisión nacional.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo falleció Alfonso Lizarazo?

Falleció en 2026, según informó El Tiempo, a los 85 años.

¿Cuál fue el último evento público conocido de Lizarazo?

Celebró su cumpleaños en diciembre de 2025, información publicada en Facebook.

¿Qué episodio histórico volvió a circular tras su muerte?

La cobertura de Revista Semana recordó el secuestro que sufrió a manos de las Farc, describiéndolo como un duro momento para el país.

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