Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

Un ataque con proyectil y misil proveniente de Yemen impactó y hundió a un buque mercante de bandera india frente a las costas yemeníes, generando un nuevo incidente en el tráfico de la zona. Diversos medios como Yahoo, El Mundo, Identidad Correntina, Canal Doce Misiones e infobae.com informaron sobre el suceso, destacando que el hecho vuelve a encender las alarmas y acrecienta la preocupación en torno a la seguridad marítima en el mar Rojo.

La cobertura actual no detalla datos sobre posibles víctimas ni especifica el estado de la tripulación tras el hundimiento del navío mercante indio.