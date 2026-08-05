El requisito de Andrew Garfield para volver al universo de Spider-Man

Una condición específica ha surgido como requisito para que Andrew Garfield vuelva a calzarse el traje de Spider‑Man. El actor afirmó que cualquier nueva entrega debe incluir algo que nunca se haya visto antes, estableciendo así un límite claro para su regreso. Según Vandal, Garfield declaró: “Tiene que ser algo que nunca se haya visto antes”.

Estas fuentes coinciden en que el actor busca aportar una propuesta inédita al universo Marvel. Los medios difieren en la profundidad de la información: mientras Diario AS y Plano Informativo solo mencionan que la condición debe cumplirse, Infobae repite el requisito sin detallar su contenido. Ningún artículo revela si los estudios aceptan la premisa ni cuándo se decidirá su viabilidad, dejando abierto el futuro del proyecto.

La ausencia de declaraciones oficiales de Sony o Marvel mantiene la incertidumbre sobre los próximos pasos y sobre si la condición será negociada o descartada.