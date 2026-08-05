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El requisito de Andrew Garfield para volver al universo de Spider-Man

Andrew Garfield solo volverá a Spider‑Man si la nueva película ofrece algo nunca visto antes

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El resumen

Una condición específica ha surgido como requisito para que Andrew Garfield vuelva a calzarse el traje de Spider‑Man. El actor afirmó que cualquier nueva entrega debe incluir algo que nunca se haya visto antes, estableciendo así un límite claro para su regreso. Según Vandal, Garfield declaró: “Tiene que ser algo que nunca se haya visto antes”.

Estas fuentes coinciden en que el actor busca aportar una propuesta inédita al universo Marvel. Los medios difieren en la profundidad de la información: mientras Diario AS y Plano Informativo solo mencionan que la condición debe cumplirse, Infobae repite el requisito sin detallar su contenido. Ningún artículo revela si los estudios aceptan la premisa ni cuándo se decidirá su viabilidad, dejando abierto el futuro del proyecto.

La ausencia de declaraciones oficiales de Sony o Marvel mantiene la incertidumbre sobre los próximos pasos y sobre si la condición será negociada o descartada.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (70% respaldado) Actualizado hace 9 h.

Respuestas rápidas

¿Cuál es la condición que ha puesto Andrew Garfield para volver a interpretar a Spider‑Man?

Según la cobertura, el actor ha declarado que cualquier nueva película debe presentar “algo que nunca se haya visto antes”, aunque los detalles precisos no se han revelado.

¿En qué película se centró su comentario?

Los informes indican que la condición está vinculada a una posible tercera entrega de “The Amazing Spider‑Man”.

¿Hay información sobre la respuesta de los estudios o una fecha para decidir?

La cobertura no incluye declaraciones de Sony, Marvel ni fechas; la viabilidad del proyecto sigue sin confirmarse.

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Andrew Garfield Spider-Man The Amazing Spider-Man 3 Sony Marvel

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