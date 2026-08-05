Ignacio Buse vs. Cameron Norrie EN VIVO por Masters 1000 de Montreal

Los medios informan que Ignacio Buse se medirá ante Cameron Norrie en el marco del Masters 1000 de Montreal. Las coberturas iniciales detallan el debut del tenista peruano programado para este miércoles en la segunda ronda del torneo, destacando además una estadística vinculada a Perú tras 31 años según ESPN Deportes.

Posteriormente, las publicaciones de RPP Noticias y El Comercio se centraron en las coordenadas de transmisión en vivo, horarios y perfiles de los competidores, incluyendo detalles sobre quién es Cameron Norrie presentados por Revista Caretas. Por su parte, Agencia Andina e Infobae reforzaron el carácter exigente del encuentro en Canadá.

Hasta el momento, los reportes no presentan contradicciones directas entre los medios consultados, enfocándose unánimemente en la previa del partido y en la expectativa generada por la participación de Buse en el certamen de tenis.