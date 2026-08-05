La Policía acude a la casa de Perez Hilton tras parecer que se autolesionaba en una transmisión en vivo

Los seguidores y la comunidad en línea sienten incertidumbre y preocupación tras la transmisión en la que el bloguero Perez Hilton se mostró con cortes y sangre. La posibilidad de que una figura pública se autolesione en tiempo real genera debates sobre la salud mental en las plataformas digitales y plantea el riesgo de contagio emocional entre los espectadores. El incidente pone a prueba la capacidad de las redes y de los servicios de emergencias para responder a situaciones de crisis en la pantalla.

Todo comenzó cuando el propio Hilton subió a TikTok un video donde aparecen manchas rojas que él describió como cortes, mientras continuaba transmitiendo en vivo. La reacción inmediata de la policía de Miami‑Dade se debió al aviso recibido y a la naturaleza explícita del material compartido. Según informó La Nación, el video mostraba sangre en el cuerpo de Hilton; Univision y Telemundo Miami confirmaron que la policía acudió al domicilio y que el bloguero fue hospitalizado, tal como señaló EL PAÍS.

CNN en Español reportó la llegada de unidades policiales tras la alerta. La cobertura deja pendiente saber qué medidas adoptarán las plataformas y los servicios de salud para prevenir incidentes similares.