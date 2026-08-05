La Policía acude a la casa de Perez Hilton tras parecer que se autolesionaba en una transmisión en vivo
La impactante autolesión en vivo de Perez Hilton desata alarma en redes y moviliza a la policía de Miami‑Dade.
Respuestas rápidas
¿Qué mostró el video que Perez Hilton compartió en TikTok?
El video presentaba supuestos cortes y sangre en su cuerpo, según informó La Nación.
¿Cómo respondió la policía ante la transmisión?
Recibió una alerta de un sujeto que se hacía daño en directo y se desplazó al domicilio de Hilton en Miami‑Dade, como informaron Univision y Telemundo Miami.
¿Cuál fue el estado de salud de Perez Hilton después del incidente?
Fue hospitalizado tras infligirse daño a sí mismo, según EL PAÍS y confirmó la información de CNN en Español.
🌍 Propagación entre idiomas
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El resumen
Los seguidores y la comunidad en línea sienten incertidumbre y preocupación tras la transmisión en la que el bloguero Perez Hilton se mostró con cortes y sangre. La posibilidad de que una figura pública se autolesione en tiempo real genera debates sobre la salud mental en las plataformas digitales y plantea el riesgo de contagio emocional entre los espectadores. El incidente pone a prueba la capacidad de las redes y de los servicios de emergencias para responder a situaciones de crisis en la pantalla.
Todo comenzó cuando el propio Hilton subió a TikTok un video donde aparecen manchas rojas que él describió como cortes, mientras continuaba transmitiendo en vivo. La reacción inmediata de la policía de Miami‑Dade se debió al aviso recibido y a la naturaleza explícita del material compartido. Según informó La Nación, el video mostraba sangre en el cuerpo de Hilton; Univision y Telemundo Miami confirmaron que la policía acudió al domicilio y que el bloguero fue hospitalizado, tal como señaló EL PAÍS.
CNN en Español reportó la llegada de unidades policiales tras la alerta. La cobertura deja pendiente saber qué medidas adoptarán las plataformas y los servicios de salud para prevenir incidentes similares.
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Cobertura (6)
- Pérez Hilton recibe ayuda tras presuntamente autolesionarse durante transmisión en vivo en su casa de Miami-Dade WPLG Local 10 · hace 4 h
- El famoso bloguero estadounidense Perez Hilton compartió un video en TikTok con aparentes cortes y sangre en su cuerpo La Nación · hace 4 h
- Aparente crisis mental del bloguero Perez Hilton desata un operativo policial en Miami-Dade Univision · hace 4 h
- Policía recibe alerta de sujeto que transmitía por redes sociales mientras se hacía daño Telemundo Miami (51) · hace 4 h
- El bloguero Perez Hilton, hospitalizado tras infligirse daño a sí mismo en una retransmisión en directo EL PAÍS · hace 4 h
- La Policía acude a la casa de Perez Hilton tras parecer que se autolesionaba en una transmisión en vivo CNN en Español · hace 4 h
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