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Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas y Sudáfrica se preparan para un esperado enfrentamiento por el Nations Championship 2026 con confirmaciones en las alineaciones.

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El resumen

La atención se centra en el encuentro entre Los Pumas y Sudáfrica en el marco del Nations Championship 2026, un evento que genera expectativa por la conformación de ambos planteles. La previa del partido destaca por las decisiones tácticas y las novedades en las listas de jugadores. Según las coberturas, el entrenador Felipe Contepomi explicó la elección de alinear a Santiago Carreras como apertura y a Gerónimo Prisciantelli como fullback, resaltando su versatilidad.

Por su parte, el seleccionado sudafricano contará con el regreso de su capitán, Siya Kolisi, para este test match frente al equipo argentino. En cuanto a los nombres propios que generan interés local, la cobertura de distintos medios señala la titularidad de Rodrigo Isgró y la presencia mendocina, así como la confirmación del bahiense Joaquín Moro entre los titulares. Asimismo, Juan Penoucos integra el banco de suplentes, quedando a un paso de su debut.

Las fuentes informativas detallan los aspectos logísticos sobre el día, horario y las opciones de transmisión televisiva y online para seguir el desarrollo del torneo.

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Cobertura (13)

Respuestas rápidas

¿Cuándo y dónde juegan Los Pumas y Sudáfrica?

Las coberturas informan sobre el partido correspondiente al Nations Championship 2026, detallando día, horario y opciones de TV y transmisión online, aunque los detalles específicos varían según cada medio.

¿Qué novedades presenta la alineación de Los Pumas?

Se confirmó la titularidad de Rodrigo Isgró y Joaquín Moro, la inclusión de Juan Penoucos en el banco de suplentes, y las ubicaciones tácticas de Santiago Carreras como apertura y Gerónimo Prisciantelli como fullback.

¿Qué cambios presenta el equipo de Sudáfrica?

El seleccionado visitante contará con el regreso de su capitán, Siya Kolisi, para disputar este test match ante Argentina.

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