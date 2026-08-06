Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online
Los Pumas y Sudáfrica se preparan para un esperado enfrentamiento por el Nations Championship 2026 con confirmaciones en las alineaciones.
El resumen
La atención se centra en el encuentro entre Los Pumas y Sudáfrica en el marco del Nations Championship 2026, un evento que genera expectativa por la conformación de ambos planteles. La previa del partido destaca por las decisiones tácticas y las novedades en las listas de jugadores. Según las coberturas, el entrenador Felipe Contepomi explicó la elección de alinear a Santiago Carreras como apertura y a Gerónimo Prisciantelli como fullback, resaltando su versatilidad.
Por su parte, el seleccionado sudafricano contará con el regreso de su capitán, Siya Kolisi, para este test match frente al equipo argentino. En cuanto a los nombres propios que generan interés local, la cobertura de distintos medios señala la titularidad de Rodrigo Isgró y la presencia mendocina, así como la confirmación del bahiense Joaquín Moro entre los titulares. Asimismo, Juan Penoucos integra el banco de suplentes, quedando a un paso de su debut.
Las fuentes informativas detallan los aspectos logísticos sobre el día, horario y las opciones de transmisión televisiva y online para seguir el desarrollo del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 12 h.
Cobertura (13)
- Rassie Erasmus reconoció el desafío de visitar a Los Pumas: "Es uno de los más difíciles del rugby internacional" ESPN República Dominicana · hace 14 h
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- "No saben cuándo rendirse": la advertencia de dos bicampeones del mundo sobre Los Pumas ESPN República Dominicana · hace 14 h
- "Nos pusieron a prueba": Sacha Feinberg-Mngomezulu recordó el último partido entre Sudáfrica y Los Pumas ESPN Guatemala · hace 14 h
- Formaciones de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Nations Championship 2026 lanacion.com.ar · hace 14 h
- Con Rodrigo Isgró, la formación de Los Pumas enfrentar a los Springboks El Editor Mendoza · hace 14 h
- CON EL TUCUMANO FRANCISCO MORENO, SU DEBUT COMO EL PUMA 909 Y TRES DEBUTANTES MÁS QUE PODRÍAN INGRESAR, LOS PUMAS BUSCARÁN DAR EL BATACAZO EN LINIERS ANTE LOS BICAMPEONES DEL MUNDO Rugby Champagne · hace 14 h
- Rodrigo Isgró será titular ante Sudáfrica y lidera la presencia mendocina en Los Pumas MDZ Online · hace 14 h
- Juan Penoucos integra el banco de Los Pumas y está a un paso de su esperado debut Diario El Tiempo de Azul · hace 14 h
- El bahiense Joaquín Moro fue confirmado entre los titulares de Los Pumas para recibir a Sudáfrica La Nueva Provincia · hace 14 h
- Kolisi, capitán de los Springboks, regresará en un test match ante Argentina France 24 · hace 14 h
- "Son muy versátiles": Felipe Contepomi se refirió a la decisión de jugar con Santiago Carreras de apertura y Gerónimo Prisciantelli de fullback ESPN Deportes · hace 14 h
- Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online La Nación · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo y dónde juegan Los Pumas y Sudáfrica?
Las coberturas informan sobre el partido correspondiente al Nations Championship 2026, detallando día, horario y opciones de TV y transmisión online, aunque los detalles específicos varían según cada medio.
¿Qué novedades presenta la alineación de Los Pumas?
Se confirmó la titularidad de Rodrigo Isgró y Joaquín Moro, la inclusión de Juan Penoucos en el banco de suplentes, y las ubicaciones tácticas de Santiago Carreras como apertura y Gerónimo Prisciantelli como fullback.
¿Qué cambios presenta el equipo de Sudáfrica?
El seleccionado visitante contará con el regreso de su capitán, Siya Kolisi, para disputar este test match ante Argentina.
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