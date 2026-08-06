Riley y Elder mantienen el paso ganador de Bravos con su séptimo triunfo seguido

Los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins 4-2, logrando su séptimo triunfo consecutivo. Con este resultado, Atlanta consolida su posición como favorito de la división y avanza en la tabla de postemporada, mientras que Miami enfrenta la amenaza de una barrida que podría perjudicar sus aspiraciones de playoffs. Riley y Elder fueron clave; como indica MLB.com, ambos mantuvieron el ritmo ganador del equipo. AP News añadió que Albies y Riley conectaron jonrones, y que Holmes destacó en el campo.

El ExtraBase resaltó el “gran momento” del club, y Deadspin recordó que los Bravos buscan la racha más larga de la temporada. El juego también mostró una defensa sólida; Holmes, mencionado por AP News, realizó jugadas clave que limitaron al alineamiento rival. Deadspin subrayó que la racha de victorias más larga de la temporada está al alcance, reforzando la moral del plantel. Sin embargo, la cobertura señala que los Marlins quedan al borde de la barrida, según El Nuevo Herald, lo que deja abierta la posibilidad de que la racha de los Bravos enfrente un desafío inmediato.

La próxima contienda determinará si Atlanta mantiene su impulso o si Miami logra frenar la serie. Los analistas de El Nuevo Herald señalarán los ajustes tácticos que los Marlins deberán implementar.