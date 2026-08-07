Le destrozaron la pierna en un amistoso y se pierde toda la temporada en LaLiga

La baja del centrocampista representa un duro golpe para los planes del técnico Bordalás en LaLiga. El incidente ocurrió durante un encuentro amistoso disputado en Mónaco, donde una dura entrada de Mawissa provocó la lesión del jugador.

El parte médico oficial emitido por el Getafe CF confirmó el diagnóstico que descarta al futbolista para toda la campaña. Diversos medios deportivos como Mundo Deportivo, MARCA, Diario AS y Diez.HN han cubierto la noticia sobre el alcance de la lesión.

La cobertura actual no detalla los pasos futuros sobre posibles incorporaciones para suplir la baja en el equipo.