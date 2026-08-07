Le destrozaron la pierna en un amistoso y se pierde toda la temporada en LaLiga
Una fuerte entrada en un partido amistoso deja a Christantus Uche fuera de toda la temporada en LaLiga.
El resumen
La baja del centrocampista representa un duro golpe para los planes del técnico Bordalás en LaLiga. El incidente ocurrió durante un encuentro amistoso disputado en Mónaco, donde una dura entrada de Mawissa provocó la lesión del jugador.
El parte médico oficial emitido por el Getafe CF confirmó el diagnóstico que descarta al futbolista para toda la campaña. Diversos medios deportivos como Mundo Deportivo, MARCA, Diario AS y Diez.HN han cubierto la noticia sobre el alcance de la lesión.
La cobertura actual no detalla los pasos futuros sobre posibles incorporaciones para suplir la baja en el equipo.
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Cobertura (6)
- Sufrió una terrible entrada en amistoso y se perderá la temporada en LaLiga LaPrensa.hn · hace 19 h
- Bordalás perderá a Uche toda la temporada por un cruce de cables en un amistoso Mundo Deportivo · hace 19 h
- Parte médico: Christantus Uche Getafe CF · hace 19 h
- Christantus Uche se perderá toda la temporada tras la entrada de Mawissa en el amistoso en Mónaco MARCA · hace 19 h
- Uche se pierde toda la temporada Diario AS · hace 19 h
- Le destrozaron la pierna en un amistoso y se pierde toda la temporada en LaLiga Diez.HN · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Qué jugador del Getafe se pierde la temporada?
Christantus Uche se perderá toda la temporada en LaLiga.
¿En qué partido se produjo la lesión?
La lesión ocurrió durante un encuentro amistoso disputado en Mónaco.
¿Qué medio oficial confirmó el diagnóstico?
El Getafe CF emitió el parte médico oficial sobre Christantus Uche.
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