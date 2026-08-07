Video | Hurto de unos zapatos en centro comercial de Envigado desató persecución y tiroteo

El hurto de un par de tenis en un centro comercial de Envigado provocó una persecución y un posterior tiroteo, según informaron medios como El Tiempo, Infobae, El Colombiano, Qhubo Medellín y Minuto30. Los reportes iniciales detallan que un hombre simuló ser comprador para cometer el robo e intentó huir del lugar.

Posteriormente, las coberturas agregaron que la situación derivó en una balacera y confirmaron la captura de un presunto ladrón. La información detalla de manera coincidente que el incidente se originó específicamente por el hurto del calzado en el establecimiento comercial.

Los reportes disponibles hasta el momento no muestran contradicciones significativas entre los medios que cubrieron el hecho. Actualmente, la cobertura registra la captura del sospechoso tras el operativo desencadenado por el robo en Envigado.