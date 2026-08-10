Así fue el emotivo mensaje de César Augusto Londoño a Diego Rueda

Impactonews.co describió la salida como intempestiva y adelantó que el puesto sería ocupado por Campo Elías Terán Jr. Pulzo señaló la sorpresa generada por la forma del anuncio, mientras bolavip.com subrayó la rapidez de la notificación y la ausencia de un período de transición.

Infobae recordó a Rueda como pionero del periodismo especializado en traspasos y futbolred.com difundió el mensaje emotivo que César Augusto Londoño dirigió a su antiguo colega, reflejando el impacto de su partida. La cobertura no detalla el contenido completo del mensaje, por lo que el alcance exacto de la reacción emocional y los planes futuros de Rueda permanecen sin especificar.