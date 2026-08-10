Así fue el emotivo mensaje de César Augusto Londoño a Diego Rueda
Diego Rueda, pionero del periodismo de fichajes, es despedido de Caracol Radio tras 32 años, mientras un emotivo mensaje de César Augusto Londoño sacude al sector.
El resumen
Impactonews.co describió la salida como intempestiva y adelantó que el puesto sería ocupado por Campo Elías Terán Jr. Pulzo señaló la sorpresa generada por la forma del anuncio, mientras bolavip.com subrayó la rapidez de la notificación y la ausencia de un período de transición.
Infobae recordó a Rueda como pionero del periodismo especializado en traspasos y futbolred.com difundió el mensaje emotivo que César Augusto Londoño dirigió a su antiguo colega, reflejando el impacto de su partida. La cobertura no detalla el contenido completo del mensaje, por lo que el alcance exacto de la reacción emocional y los planes futuros de Rueda permanecen sin especificar.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (57% respaldado) Actualizado hace 7 h.
Cobertura (5)
- Intempestiva salida de Diego Rueda en Caracol Radio: entraría Campo Elías Terán Jr. impactonews.co · hace 13 h
- Salió otro peso pesado de Caracol Radio y hubo sorpresa por la forma en la que se lo informaron Pulzo · hace 13 h
- Llevaba 32 años en ‘Caracol Radio’, le notificaron su despido y ordenaron su salida inmediata bolavip.com · hace 13 h
- Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio Infobae · hace 13 h
- Así fue el emotivo mensaje de César Augusto Londoño a Diego Rueda futbolred.com · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Diego Rueda?
Diego Rueda es un periodista especializado en el mercado de pases, reconocido como pionero en ese rubro y que trabajó 32 años en Caracol Radio.
¿Cuándo y cómo se comunicó su salida de Caracol Radio?
La salida se anunció el 10 de agosto de 2026 mediante una notificación interna que ordenó su despido inmediato, según informes de Impactonews.co, Pulzo y bolavip.com.
¿Qué respondió César Augusto Londoño al despido?
Londoño envió un mensaje emotivo a Rueda, publicado por futbolred.com, que combina reconocimiento profesional con la sorpresa por la forma del anuncio.
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