El nuevo estadio de los Bills arranca con polémica: aficionados descubren un problema que nadie esperaba

Yahoo y Fox News describen el defecto como una obstrucción visual que “les está quedando la vista tapada” a los aficionados. El medio marca usa también subraya la sorpresa del público al descubrir un problema inesperado.

Greenwich Time, por su parte, se centra en la preparación de Josh Allen y los Bills para el debut, sin mencionar aún la magnitud del fallo. Los seguidores, los jugadores y la administración del estadio son los directamente afectados.

Según la cobertura, los responsables del proyecto tendrán que evaluar soluciones antes del siguiente partido programado. La atención se centrará ahora en los posibles ajustes estructurales y en la comunicación oficial del equipo y del promotor del Highmark Stadium.