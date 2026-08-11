Anne Hathaway responde a quienes dicen que su embarazo es falso

Chic Magazine destacó el conjunto y el baby bump, mientras MARCA señaló que Hathaway robó todas las miradas en la alfombra roja de "The End of Oak Street" mostrando sus curvas premamá. Infobae describió el look como atrevido y reportó que provocó opiniones divididas, con críticos calificándolo de "muy de mal gusto".

Vida‑Estilo de Yahoo relató que la actriz estableció límites claros con un fotógrafo que intentó acercarse demasiado a su vientre. Listín Diario informó que Hathaway respondió directamente a los usuarios que alegaban que su embarazo era falso, defendiendo la autenticidad de su estado.

A pesar de la confirmación visual, la cobertura menciona que persisten voces que cuestionan la veracidad del embarazo, lo que ha alimentado una discusión en redes sociales. Los observadores seguirán la evolución de su presencia en eventos públicos y cualquier nuevo comunicado para verificar el desarrollo del embarazo.