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Fichajes: Gimenez interesa al Porto en caso de que salga Mora

Santiago Giménez al borde de un traspaso al FC Porto, mientras el entrenador Gattuso critica su posible salida.

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El resumen

Santiago Giménez, delantero del AC Milan, está a punto de concluir su traspaso al FC Porto, según informan varios medios de deporte. La noticia se ha difundido tras la aparición de un supuesto acuerdo que ya habría sido aceptado por el jugador. Tras la noticia del posible fichaje, Gattuso explotó contra Giménez en la prensa. En una entrevista citada por Marca y Mediotiempo, el técnico italiano acusó al mexicano de falta de compromiso y afirmó: “No estoy para convencer jugadores”. En paralelo, varios portales confirmaron que Giménez ya habría dado su sí al Porto.

Un post en Facebook mostró que el delantero cuenta con un acuerdo preliminar y que sólo quedaría definir los términos con la Roma, según indica mediotiempo.com. Tudn.com también reportó que el jugador tiene un acuerdo con el club portugués, mientras que El Sol de México señaló que la pérdida de valor económico ha facilitado la cercanía del traspaso. El interés del Porto se describió como condicionado a la salida de Mora, informa ESPN Deportes. Asimismo, Goal.com y Yahoo citaron al entrenador del Porto, Francesco Farioli, quien manifestó querer llevar a Giménez al club, describiéndolo como un exfavorito de la afición del Feyenoord. Un artículo de Goal.com añadió que el Milan mantiene contacto con el Porto para cerrar la operación.

En la actualidad, el futuro de Giménez depende de la confirmación de la partida de Mora y de la conclusión de las negociaciones entre el Milan, la Roma y el Porto. Las próximas declaraciones oficiales del Milan y del Porto serán cruciales para determinar si el acuerdo preliminar se convierte en contrato definitivo. Mientras tanto, la posición de Gattuso en la Lazio sigue sin cambiar, manteniendo su postura de exigir total compromiso a sus jugadores.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (81% respaldado) Actualizado hace 48 min.

Respuestas rápidas

¿Qué condición establece ESPN Deportes para que el Porto firme a Giménez?

ESPN Deportes indica que el interés del FC Porto está condicionado a la salida de Mora; el club solo formalizaría el fichaje si el delantero español abandona el equipo.

¿Cómo ha reaccionado Gattuso ante la posible salida de Giménez?

Según Marca, Mediotiempo, AS México y Claro Sports, Gattuso explotó contra el jugador, diciendo que “no está para convencer jugadores” y exigiendo total compromiso.

¿Qué medios confirman que Giménez ya cuenta con un acuerdo preliminar con el Porto?

Facebook, tudn.com y mediotiempo.com reportan que el delantero ya ha dado su sí al Porto y que sólo falta cerrar los detalles, en parte con la Roma.

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