LeBron debutará con los Sixers en el Madison Square Garden y visitará a los Lakers en Navidad

LeBron James se incorpora a los Philadelphia 76ers y abrirá la campaña 2026‑27 de la NBA con un enfrentamiento contra los New York Knicks en el Madison Square Garden. Al mismo tiempo, la programación incluye una visita programada a Los Ángeles para jugar contra los Lakers en la noche de Navidad, lo que eleva el interés de los seguidores de ambos mercados. La decisión se enmarca en el anuncio oficial del calendario 2026‑27 publicado por la NBA, que sitúa el debut de LeBron en la jornada inaugural y reserva la noche de Navidad para el duelo en Los Ángeles.

Deadspin, por su parte, publica una clasificación de los partidos de Navidad, lo que sugiere distintas percepciones sobre la calidad del duelo sin aportar cifras concretas. Falta claridad sobre el impacto inmediato en el rendimiento de los Sixers y la respuesta táctica de los Lakers ante la llegada de LeBron. La agenda completa del calendario europeo mencionado por Fox News tampoco se detalla, por lo que queda pendiente conocer qué otros eventos se planearán para fortalecer la audiencia internacional.

Asimismo, la información sobre precios de entradas y disponibilidad para los aficionados de Filadelfia y Los Ángeles sigue sin confirmarse.