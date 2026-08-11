Quién es Daniel Kinahan, el hombre al que Irlanda acusa de ser el líder de uno de los carteles más peligrosos del mundo
Irlanda logra la extradición desde Dubái de Daniel Kinahan, señalado como líder de un peligroso cártel internacional.
El resumen
Tras su llegada a territorio irlandés, la cobertura de medios como SWI swissinfo.ch, Yahoo, LaSexta y BBC detalla que el capo fue trasladado de inmediato a una cárcel de máxima seguridad y quedó bajo la medida de prisión preventiva. Actualmente, la situación procesal del presunto líder del clan de los Kinahan se encuentra en esta fase de reclusión mientras continúan los procedimientos judiciales en su contra en Irlanda.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 4 h.
Cobertura (5)
- Irlanda acusa a un presunto jefe de un cártel internacional, extraditado por Emiratos SWI swissinfo.ch · hace 6 h
- Cae capo del crimen irlandés: Dubái extradita a Daniel Kinahan por narcotráfico y asesinato Yahoo · hace 6 h
- Daniel Kinahan, presunto líder del clan criminal de los Kinahan, queda en prisión preventiva y es trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Irlanda LaSexta · hace 6 h
- Ekstradohet nga Dubai në Irlandë një nga kriminelët më të rrezikshëm në botë, përfundon në burg Reporteri.net · hace 6 h
- Quién es Daniel Kinahan, el hombre al que Irlanda acusa de ser el líder de uno de los carteles más peligrosos del mundo BBC · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Daniel Kinahan?
Es señalado por las autoridades de Irlanda como el presunto líder de uno de los cárteles y clanes criminales más peligrosos del mundo.
¿De qué se le acusa?
Las acusaciones en su contra incluyen cargos por narcotráfico y asesinato.
¿Dónde se encuentra actualmente?
Tras ser extraditado desde Dubái, fue ingresado en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en Irlanda.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Una red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por un valor de 4.000 millones de dólares
Una red de apuestas ilegales vinculada a Irán facilitó la evasión de sanciones internacionales mediante el uso de activos digitales en un exchange de Dubái.
Cómo los carteles mexicanos de la droga han expandido los laboratorios de metanfetamina en África
La desarticulación de un centro de producción de metanfetamina en Nigeria revela la expansión de los cárteles mexicanos hacia el continente africano.
Murió el músico y actor irlandés Glen Hansard, a los 56 años
El músico y actor irlandés Glen Hansard ha fallecido a los 56 años tras verse involucrado en un accidente de motocicleta.
¿Ya lo extrañan? André Jardine suma tres triunfos en cuatro partidos con su nuevo equipo
El desempeño de André Jardine en su nueva etapa en Emiratos Árabes contrasta con el inicio de temporada del Club América.
Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares
La captura de un mando regional del Cártel de Sinaloa altera el equilibrio criminal en la región tras años de ataques contra las fuerzas armadas mexicanas.
Estos son los 19 narcotraficantes extranjeros capturados en Colombia en el último año
La captura de 19 narcotraficantes extranjeros en Colombia intensifica la lucha contra el narcotráfico internacional.