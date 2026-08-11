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Quién es Daniel Kinahan, el hombre al que Irlanda acusa de ser el líder de uno de los carteles más peligrosos del mundo

Irlanda logra la extradición desde Dubái de Daniel Kinahan, señalado como líder de un peligroso cártel internacional.

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El resumen

Tras su llegada a territorio irlandés, la cobertura de medios como SWI swissinfo.ch, Yahoo, LaSexta y BBC detalla que el capo fue trasladado de inmediato a una cárcel de máxima seguridad y quedó bajo la medida de prisión preventiva. Actualmente, la situación procesal del presunto líder del clan de los Kinahan se encuentra en esta fase de reclusión mientras continúan los procedimientos judiciales en su contra en Irlanda.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién es Daniel Kinahan?

Es señalado por las autoridades de Irlanda como el presunto líder de uno de los cárteles y clanes criminales más peligrosos del mundo.

¿De qué se le acusa?

Las acusaciones en su contra incluyen cargos por narcotráfico y asesinato.

¿Dónde se encuentra actualmente?

Tras ser extraditado desde Dubái, fue ingresado en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en Irlanda.

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Daniel Kinahan Irlanda Dubái Narcotráfico

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