Quién es Daniel Kinahan, el hombre al que Irlanda acusa de ser el líder de uno de los carteles más peligrosos del mundo

Tras su llegada a territorio irlandés, la cobertura de medios como SWI swissinfo.ch, Yahoo, LaSexta y BBC detalla que el capo fue trasladado de inmediato a una cárcel de máxima seguridad y quedó bajo la medida de prisión preventiva. Actualmente, la situación procesal del presunto líder del clan de los Kinahan se encuentra en esta fase de reclusión mientras continúan los procedimientos judiciales en su contra en Irlanda.