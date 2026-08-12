Cientos de drones ucranianos golpearon la base rusa de Novorossiysk, el último gran bastión naval de Putin en el mar Negro

El asalto buscó afectar la capacidad naval rusa en la zona, poniendo en riesgo la operatividad de la instalación estratégica. El impulso también pretendió presionar a Moscú en medio de las negociaciones internacionales. Según Yahoo Finance España, la terminal de cereales de Novorossiisk suspendió sus operaciones tras el ataque.

Ukrinform citó al presidente Zelensky, quien describió el uso de drones Palianytsia y misiles Neptune contra la base. AP News replicó esas declaraciones, indicando que el golpe nocturno dañó el bastión naval. Anadolu Ajansı informó que ambas naciones se acusan mutuamente de ataques aéreos nocturnos que dejaron al menos cuatro personas fallecidas.

La cobertura señala que la magnitud del daño a la infraestructura naval aún no se ha confirmado, mientras que la acusación cruzada de ambos bandos complica la verificación independiente. Se vigilará la posible reactivación de la terminal de cereales y cualquier respuesta militar rusa, así como la continuidad de los ataques con drones en la región del Mar Negro.