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Cientos de drones ucranianos golpearon la base rusa de Novorossiysk, el último gran bastión naval de Putin en el mar Negro

Cientos de drones ucranianos golpean la base naval de Novorossiysk, debilitando el último bastión de Putin en el Mar Negro.

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El resumen

El asalto buscó afectar la capacidad naval rusa en la zona, poniendo en riesgo la operatividad de la instalación estratégica. El impulso también pretendió presionar a Moscú en medio de las negociaciones internacionales. Según Yahoo Finance España, la terminal de cereales de Novorossiisk suspendió sus operaciones tras el ataque.

Ukrinform citó al presidente Zelensky, quien describió el uso de drones Palianytsia y misiles Neptune contra la base. AP News replicó esas declaraciones, indicando que el golpe nocturno dañó el bastión naval. Anadolu Ajansı informó que ambas naciones se acusan mutuamente de ataques aéreos nocturnos que dejaron al menos cuatro personas fallecidas.

La cobertura señala que la magnitud del daño a la infraestructura naval aún no se ha confirmado, mientras que la acusación cruzada de ambos bandos complica la verificación independiente. Se vigilará la posible reactivación de la terminal de cereales y cualquier respuesta militar rusa, así como la continuidad de los ataques con drones en la región del Mar Negro.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué tipo de armamento utilizó Ucrania en el ataque?

Ucrania empleó drones del modelo Palianytsia y misiles Neptune, según la declaración del presidente Zelensky citada por Ukrinform.

¿Cuál fue el efecto inmediato en la infraestructura civil de Novorossiisk?

La terminal de cereales de Novorossiisk detuvo sus operaciones después del ataque, como informó Yahoo Finance España.

¿Cuántas víctimas se reportaron en los enfrentamientos nocturnos?

Al menos cuatro personas perdieron la vida, según el informe de Anadolu Ajansı sobre los ataques nocturnos.

Temas

Novorossiisk Mar Negro Drones ucranianos Putin Zelensky Terminal de cereales

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