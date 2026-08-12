Nick Reiner habría tendido una emboscada a sus padres antes de matarlos

La conmoción que recorre el mundo del entretenimiento tras la noticia de que Nick Reiner habría tendido una emboscada a sus propios padres es inesperada. Rob Reiner, reconocido director, y su esposa Michele Singer Reiner, fallecieron en su casa de Brentwood, provocando una mezcla de tristeza y perplejidad entre sus seguidores y colegas. El caso ha despertado debates sobre la violencia familiar dentro de círculos de alto perfil y ha generado un intenso escrutinio mediático.

Según EL PAÍS, un gran jurado acusó formalmente a Nick Reiner de asesinato, señalando que podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte. La acusación incluye que el hijo habría acechado a Rob y Michele antes del ataque, una versión también citada por 6abc Philadelphia y San Antonio Express‑News. Los informes de Telemundo describen la muerte como resultado de puñaladas, reforzando la gravedad del delito y la posible sanción máxima bajo la legislación californiana.

Con la audiencia pública centrada en el proceso judicial, la pregunta que queda abierta es si se revelarán motivaciones o pruebas adicionales que expliquen por qué un hijo de renombre habría tomado medidas tan extremas contra sus padres.