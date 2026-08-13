Tienden cerco a 'Alito'; cae otro colaborador
Detienen a colaboradores cercanos a Alejandro Moreno en Campeche por desvío de recursos públicos.
El resumen
Las autoridades han procedido con la captura de Carlos Alberto Medina, exdirector de comunicación social de Campeche y excolaborador de Alejandro Moreno, junto con el contador del hermano de este último. Los reportes indican que los detenidos enfrentan acusaciones por presunto peculado y el desvío de recursos millonarios que ascienden a millones de pesos.
Frente a estos acontecimientos, la cobertura informativa destaca las declaraciones de Sheinbaum, quien negó que exista una persecución política contra Alejandro Moreno y sostuvo que se trata de un asunto de delincuencia. Medios como LatinUS, La Jornada, Notisistema y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han dado seguimiento a las detenciones y a las reacciones oficiales.
Los detalles específicos sobre los montos exactos y el alcance total de la investigación sobre el desvío de recursos en Campeche aún no se han esclarecido por completo en los cables informativos disponibles.
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Cobertura (5)
- Detienen al contador del hermano de Alito Moreno, es acusado por desviar recursos millonarios en Campeche Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - · hace 5 h
- Capturan a exdirector de Comunicación de Campeche por presunto peculado Notisistema · hace 5 h
- “No es un tema político, es de delincuencia”: Sheinbaum niega persecución contra Alejandro Moreno tras detención de cercanos LatinUS · hace 5 h
- Cae Carlos Alberto Medina, ex colaborador de 'Alito' Moreno, por malversar $36 millones La Jornada · hace 5 h
- Tienden cerco a 'Alito'; cae otro colaborador diario.mx · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes han sido detenidos recientemente en relación con este caso?
Las coberturas reportan la captura de Carlos Alberto Medina, exdirector de comunicación en Campeche, y del contador del hermano de Alejandro Moreno.
¿Qué delitos se imputan a los colaboradores de 'Alito' Moreno?
Los implicados enfrentan acusaciones por presunto peculado y por desviar recursos millonarios en el estado de Campeche.
¿Cuál ha sido la postura oficial ante las detenciones?
Sheinbaum negó que exista una persecución política contra Alejandro Moreno y afirmó que se trata de un tema de delincuencia.
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