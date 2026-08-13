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Tienden cerco a 'Alito'; cae otro colaborador

Detienen a colaboradores cercanos a Alejandro Moreno en Campeche por desvío de recursos públicos.

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El resumen

Las autoridades han procedido con la captura de Carlos Alberto Medina, exdirector de comunicación social de Campeche y excolaborador de Alejandro Moreno, junto con el contador del hermano de este último. Los reportes indican que los detenidos enfrentan acusaciones por presunto peculado y el desvío de recursos millonarios que ascienden a millones de pesos.

Frente a estos acontecimientos, la cobertura informativa destaca las declaraciones de Sheinbaum, quien negó que exista una persecución política contra Alejandro Moreno y sostuvo que se trata de un asunto de delincuencia. Medios como LatinUS, La Jornada, Notisistema y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han dado seguimiento a las detenciones y a las reacciones oficiales.

Los detalles específicos sobre los montos exactos y el alcance total de la investigación sobre el desvío de recursos en Campeche aún no se han esclarecido por completo en los cables informativos disponibles.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quiénes han sido detenidos recientemente en relación con este caso?

Las coberturas reportan la captura de Carlos Alberto Medina, exdirector de comunicación en Campeche, y del contador del hermano de Alejandro Moreno.

¿Qué delitos se imputan a los colaboradores de 'Alito' Moreno?

Los implicados enfrentan acusaciones por presunto peculado y por desviar recursos millonarios en el estado de Campeche.

¿Cuál ha sido la postura oficial ante las detenciones?

Sheinbaum negó que exista una persecución política contra Alejandro Moreno y afirmó que se trata de un tema de delincuencia.

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