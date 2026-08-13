Tienden cerco a 'Alito'; cae otro colaborador

Las autoridades han procedido con la captura de Carlos Alberto Medina, exdirector de comunicación social de Campeche y excolaborador de Alejandro Moreno, junto con el contador del hermano de este último. Los reportes indican que los detenidos enfrentan acusaciones por presunto peculado y el desvío de recursos millonarios que ascienden a millones de pesos.

Frente a estos acontecimientos, la cobertura informativa destaca las declaraciones de Sheinbaum, quien negó que exista una persecución política contra Alejandro Moreno y sostuvo que se trata de un asunto de delincuencia. Medios como LatinUS, La Jornada, Notisistema y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han dado seguimiento a las detenciones y a las reacciones oficiales.

Los detalles específicos sobre los montos exactos y el alcance total de la investigación sobre el desvío de recursos en Campeche aún no se han esclarecido por completo en los cables informativos disponibles.