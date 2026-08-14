¿De quién era el tesoro millonario oculto detrás de paredes? Surge una sorprendente pista

Un hallazgo de aproximadamente 9 millones de euros en lingotes de oro y monedas se dio a luz cuando unos obreros rehabilitaban un antiguo edificio en Bélgica. El tesoro, valorado también en 10 millones de dólares por algunos medios, estaba oculto entre las paredes de la vivienda, que pertenecía a una familia belga sin herederos conocidos. Los medios locales y internacionales se centran ahora en el misterio de la procedencia.

El Nuevo Herald menciona una nueva pista que podría aclarar quién ocultó el fondo, mientras Primera Hora plantea la pregunta sobre el dueño original. BBC y El Universo describen los hallazgos con detalle, señalando la magnitud del tesoro y el contexto de la renovación. La ausencia de herederos alimenta la incertidumbre sobre la titularidad.

Según la cobertura, se esperan declaraciones de expertos en patrimonio y posibles acciones judiciales para resolver la propiedad del oro. Los próximos días podrían revelar si el tesoro será devuelto al Estado, subastado o entregado a algún descendiente desconocido.