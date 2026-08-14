¿De quién era el tesoro millonario oculto detrás de paredes? Surge una sorprendente pista
Un tesoro de 9 millones de euros oculto en las paredes de una casa belga desata una carrera por descubrir su dueño
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El resumen
Un hallazgo de aproximadamente 9 millones de euros en lingotes de oro y monedas se dio a luz cuando unos obreros rehabilitaban un antiguo edificio en Bélgica. El tesoro, valorado también en 10 millones de dólares por algunos medios, estaba oculto entre las paredes de la vivienda, que pertenecía a una familia belga sin herederos conocidos. Los medios locales y internacionales se centran ahora en el misterio de la procedencia.
El Nuevo Herald menciona una nueva pista que podría aclarar quién ocultó el fondo, mientras Primera Hora plantea la pregunta sobre el dueño original. BBC y El Universo describen los hallazgos con detalle, señalando la magnitud del tesoro y el contexto de la renovación. La ausencia de herederos alimenta la incertidumbre sobre la titularidad.
Según la cobertura, se esperan declaraciones de expertos en patrimonio y posibles acciones judiciales para resolver la propiedad del oro. Los próximos días podrían revelar si el tesoro será devuelto al Estado, subastado o entregado a algún descendiente desconocido.
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Cobertura (6)
- Encontraron un tesoro de 9 millones de euros mientras renovaban una casa: quién se quedará con el oro Clarin.com · hace 4 h
- Descubren monedas y lingotes de oro valorados en $ 10 millones en antiguo edificio de una familia belga que no dejó herederos El Universo · hace 4 h
- ¿Quién escondió el tesoro de 9 millones de euros? Una nueva pista podría revelar su origen El Nuevo Herald · hace 4 h
- Unos albañiles se encuentra 9 millones de euros en lingotes de oro y monedas cuando rehabilitaban un edificio El Mundo · hace 4 h
- Los obreros que descubrieron un tesoro de US$10 millones en lingotes y monedas de oro sepultado en las paredes de una casa en Bélgica BBC · hace 4 h
- ¿De quién era el tesoro millonario oculto detrás de paredes? Surge una sorprendente pista Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué contenía el tesoro encontrado?
Contenía lingotes de oro y monedas, cuyo valor se cotiza en alrededor de 9 millones de euros o 10 millones de dólares, según El Universo y BBC.
¿En qué circunstancias se descubrió?
Fue hallado por albañiles que trabajaban en la rehabilitación de un edificio antiguo en Bélgica, según El Mundo y BBC.
¿Cuál es la pista sobre el posible propietario?
Primera Hora y El Nuevo Herald indican que una nueva pista sugiere un posible origen ligado a una familia belga sin herederos, aunque los detalles no se especifican.
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