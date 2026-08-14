Identificaron a la mujer hallada sin vida en las riberas del río Guaire a la altura de El Llanito
Identifican a la mujer hallada sin vida en el río Guaire: era una ex‑empleada de Inparques y su caso abre una investigación forense.
El resumen
Según informes de Diario Avance y El Nacional, la mujer encontrada sin vida en el río Guaire fue identificada oficialmente como una ex‑empleada del Instituto Nacional de Parques (Inparques). La identificación se realizó a partir de los registros de la entidad y confirmó su identidad, lo que marca el primer paso concreto en el caso que había generado incertidumbre desde su hallazgo el 12 de agosto. El cuerpo fue descubierto por bomberos de Caracas cerca de la ribera del río Guaire, a la altura del sector El Llanito, según Noticias Venevisión.
El Periódico de Monagas informó que la mujer habría fallecido tras chocar y caer al río, mientras que El Informador Venezuela señaló la presencia de un balazo en la cabeza. Hasta el momento, los informes no han revelado motivaciones ni posibles sospechosos, limitándose a confirmar la presencia de una herida de bala y la ubicación exacta del cuerpo. Actualmente, la identificación oficial y la apertura del proceso investigativo son los únicos avances confirmados.
Los medios locales continúan siguiendo el caso, y se esperan próximas declaraciones de la Fiscalía o del Instituto Nacional de Parques conforme avance la investigación. No se ha anunciado ninguna medida adicional ni se ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre responsabilidades en el país.
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Cobertura (8)
- Extrabajadora de Inparques apareció muerta cerca del río Guaire Diario Avance · hace 5 h
- Mujer muere tras chocar y caer al Guiare El Periódico de Monagas · hace 5 h
- Identifican a la mujer hallada sin vida en el río Guaire el 12 de agosto El Nacional · hace 5 h
- Investigan muerte de mujer hallada en río Guaire El Periodiquito · hace 5 h
- Bomberos de Caracas rescataron el cuerpo sin vida de una mujer en el río Guaire Noticias Venevisión · hace 5 h
- Localizan en el río Guaire, y rescatan, cadáver de una mujer con un balazo en la cabeza El Informador Venezuela · hace 5 h
- Identifican el cuerpo de extrabajadora de Inparques hallado sin vida en la ribera del río Guaire Diario La Calle · hace 5 h
- Identificaron a la mujer hallada sin vida en las riberas del río Guaire a la altura de El Llanito LaPatilla.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién era la mujer encontrada sin vida en el río Guaire?
Era una ex‑empleada del Instituto Nacional de Parques (Inparques), según lo indicado por Diario Avance y Diario La Calle.
¿Cómo se describió la forma en que ocurrió su muerte?
El Periódico de Monagas informó que falleció tras chocar y caer al río Guaire, y El Informador Venezuela señaló que presentaba un balazo en la cabeza.
¿Qué acciones han tomado las autoridades tras el hallazgo?
La Fiscalía de Caracas abrió una investigación, los bomberos de Caracas recuperaron el cuerpo y el caso sigue bajo investigación, según El Periodiquito.
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