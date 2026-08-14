Identificaron a la mujer hallada sin vida en las riberas del río Guaire a la altura de El Llanito

Según informes de Diario Avance y El Nacional, la mujer encontrada sin vida en el río Guaire fue identificada oficialmente como una ex‑empleada del Instituto Nacional de Parques (Inparques). La identificación se realizó a partir de los registros de la entidad y confirmó su identidad, lo que marca el primer paso concreto en el caso que había generado incertidumbre desde su hallazgo el 12 de agosto. El cuerpo fue descubierto por bomberos de Caracas cerca de la ribera del río Guaire, a la altura del sector El Llanito, según Noticias Venevisión.

El Periódico de Monagas informó que la mujer habría fallecido tras chocar y caer al río, mientras que El Informador Venezuela señaló la presencia de un balazo en la cabeza. Hasta el momento, los informes no han revelado motivaciones ni posibles sospechosos, limitándose a confirmar la presencia de una herida de bala y la ubicación exacta del cuerpo. Actualmente, la identificación oficial y la apertura del proceso investigativo son los únicos avances confirmados.

Los medios locales continúan siguiendo el caso, y se esperan próximas declaraciones de la Fiscalía o del Instituto Nacional de Parques conforme avance la investigación. No se ha anunciado ninguna medida adicional ni se ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre responsabilidades en el país.