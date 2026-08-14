La policía brasileña recupera una serie de obras de Henri Matisse robadas en Sao Paulo

La noticia devuelve la confianza en la capacidad de las fuerzas de seguridad para contrarrestar el tráfico ilícito de obras maestras, y la comunidad artística de Brasil la celebra como una victoria simbólica. Los trabajos, sustraídos a fines de 2025 de la Biblioteca Mário de Andrade, habían alimentado temores sobre la vulnerabilidad de los patrimonios locales.

Según Clarin.com, el robo ocurrió a finales del año pasado y generó alarmas en el sector cultural. La recuperación invierte la narrativa del delito, mostrando que la investigación policial siguió pistas que condujeron al hallazgo de los ocho objetos.

Pulzo y El Destape reportaron la recuperación, reavivando el debate sobre la protección de colecciones en bibliotecas públicas. Con la restitución completa, la comunidad se pregunta si se reforzarán los protocolos de seguridad para evitar futuros hurtos.