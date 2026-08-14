Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

Una inversora china, descrita como millonaria, financió la producción de una serie de televisión con el objetivo de aparecer como protagonista y besar a su actor favorito 60 veces. Los cinco medios citados repiten la misma información sin identificar ni el título de la serie ni al actor involucrado, lo que limita la verificación independiente.

Ninguno de ellos proporciona datos sobre la productora, la distribución ni el calendario de estreno. Queda sin aclarar si la iniciativa constituirá una telenovela tradicional o un formato experimental, y cómo se financiarán futuros episodios.