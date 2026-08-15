Jason Arday, quien fuera académico de la Universidad de Cambridge y se encontraba bajo sospecha y acusado de plagio, ha sido hallado muerto según informan medios internacionales como The New York Times, BBC y CNN en Español. La cobertura mediática y de organizaciones especializadas, incluyendo a la Organización Mundial Bullying Sin Fronteras, examina las circunstancias y el contexto en torno a su situación académica previa a su deceso.

Diversas publicaciones como El Español y El Mundo abordan además el impacto de estos señalamientos y la repercusión en la reputación universitaria y los debates ideológicos vinculados al caso. Los reportes actuales no detallan información adicional sobre las causas exactas del fallecimiento ni sobre el estado futuro de las investigaciones institucionales relacionadas con las acusaciones que enfrentaba.