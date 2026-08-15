La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

Un juez ordenó que la demanda interpuesta por la familia Cascio contra el patrimonio de Michael Jackson se resuelva mediante un arbitraje privado, evitando así un proceso judicial abierto. La decisión, difundida recientemente por medios como Infobae, Reforma y Yahoo en Español Vida y Estilo, establece que las acusaciones sobre presunto abuso sexual deberán tramitarse en este mecanismo alternativo de resolución de disputas.

Los herederos del artista lograron evitar el juicio público gracias a esta disposición judicial, trasladando el caso a un ámbito privado de arbitraje, según detallan los reportes de INFO7 y El Sur Acapulco suracapulco. La cobertura no especifica los detalles adicionales sobre los plazos o los términos en los que se desarrollará dicho proceso arbitral privado.

Tampoco se detallan en la información disponible las consecuencias futuras que este cambio de sede procesal tendrá sobre el contenido de las acusaciones presentadas por los Cascio, ni se cuenta con datos sobre posibles resoluciones futuras.