La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón
La demanda por abuso sexual contra el patrimonio de Michael Jackson no llegará a juicio público.
Respuestas rápidas
¿Irá a juicio la demanda de los Cascio contra Michael Jackson?
No, un juez ordenó que el caso se resuelva en un arbitraje privado.
¿Quiénes son los demandantes en este caso?
La familia Cascio.
¿Qué entidades informaron sobre la decisión judicial?
Medios como Reforma, INFO7, El Sur Acapulco suracapulco, Yahoo en Español Vida y Estilo e Infobae.
El resumen
Un juez ordenó que la demanda interpuesta por la familia Cascio contra el patrimonio de Michael Jackson se resuelva mediante un arbitraje privado, evitando así un proceso judicial abierto. La decisión, difundida recientemente por medios como Infobae, Reforma y Yahoo en Español Vida y Estilo, establece que las acusaciones sobre presunto abuso sexual deberán tramitarse en este mecanismo alternativo de resolución de disputas.
Los herederos del artista lograron evitar el juicio público gracias a esta disposición judicial, trasladando el caso a un ámbito privado de arbitraje, según detallan los reportes de INFO7 y El Sur Acapulco suracapulco. La cobertura no especifica los detalles adicionales sobre los plazos o los términos en los que se desarrollará dicho proceso arbitral privado.
Tampoco se detallan en la información disponible las consecuencias futuras que este cambio de sede procesal tendrá sobre el contenido de las acusaciones presentadas por los Cascio, ni se cuenta con datos sobre posibles resoluciones futuras.
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Cobertura (5)
- Evitan herederos de Michael Jackson juicio por abuso sexual Reforma · hace 12 h
- Demanda contra patrimonio de Michael Jackson irá a arbitraje INFO7 · hace 12 h
- Familia de Michael Jackson evita juicio público sobre acusaciones de abuso sexual El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero · hace 12 h
- Juez ordena que demanda contra el patrimonio de Michael Jackson se resuelva en un arbitraje privado Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 12 h
- La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón Infobae · hace 12 h
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