Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23

La cobertura de medios como EL PAÍS, El Mundo, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Nuevo Día e Infobae detalla el despliegue de anuncios de Disney que abarca Pixar, Marvel y Star Wars. Los fanáticos y seguidores de estas franquicias cinematográficas y de videojuegos son los principales receptores de estas revelaciones sobre las próximas fechas de estreno y el desarrollo de nuevos títulos.

Las publicaciones informan sobre el contenido mostrado durante el evento oficial. La atención se centra en la recepción del público ante los detalles revelados en la convención, mientras los seguidores esperan la llegada de los estrenos anunciados por los estudios.