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Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23

Disney anuncia en la convención D23 novedades de producciones como 'Coco 2', 'Zootopia 3' y 'Kingdom Hearts 4'.

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Respuestas rápidas

¿Qué anuncios hizo Disney en la convención D23?

Disney anunció 'Zootopia 3', la cuarta parte de 'Kingdom Hearts', un primer vistazo a 'Coco 2' con un Miguel adolescente, además de mostrar detalles de 'Frozen 3' y producciones de Star Wars y Marvel.

¿Qué se sabe sobre 'Coco 2' según los reportes?

La cobertura señala que se reveló un primer vistazo que muestra a Miguel en su etapa de adolescente, junto con la fecha de estreno y otros datos en la convención D23.

¿Qué medios informaron sobre estos anuncios?

La información fue difundida por medios como EL PAÍS, El Mundo, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Nuevo Día e Infobae.

El resumen

La cobertura de medios como EL PAÍS, El Mundo, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Nuevo Día e Infobae detalla el despliegue de anuncios de Disney que abarca Pixar, Marvel y Star Wars. Los fanáticos y seguidores de estas franquicias cinematográficas y de videojuegos son los principales receptores de estas revelaciones sobre las próximas fechas de estreno y el desarrollo de nuevos títulos.

Las publicaciones informan sobre el contenido mostrado durante el evento oficial. La atención se centra en la recepción del público ante los detalles revelados en la convención, mientras los seguidores esperan la llegada de los estrenos anunciados por los estudios.

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